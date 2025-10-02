La Generalitat adelanta a mañana la apertura de la calle Alicante

Las administraciones tenían reservado un gran regalo para Valencia el 9 d'Octubre. Y es que esta misma semana el Ayuntamiento anunciaba que la calle ... Alicante, casi dos años cerrada por obras, reabriría al tráfico el día de la festividad de la Comunitat. Sin embargo, la Generalitat ha anunciado este jueves que la apertura se adelanta a mañana. Vicente Martínez Mus, dirigente en la cartera de Infraestructuras, ha acudido a ver los trabajos para confirmar la noticia.

La calle Alicante, que une la calle Xátiva con la salida sur de la ciudad sentido Alicante, lleva cerrada casi dos años. La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha estado trabajando todo este tiempo en crear un túnel peatonal subterráneo que una las paradas de metro Alcant y Xátiva, de manera que los usuarios puedan hacer transbordo sin necesidad de salir de las estaciones de Metrovalencia.

Para llevar a cabo los trabajos, la calle Alicante (en el entorno de la plaza de Toros) quedó completamente cerrada, salvo medio metro de aceras para sus vecinos, ante la necesidad de acometer los trabajos. En este sentido, este fin de semana los valencianos podrán volver a recorrer la calle caminando o en bicicleta después de casi 20 meses. Para la apertura del paso subterráneo de la red de metro, sin embargo, habrá que esperar hasta final de año para encontrarlo operativo.

La apertura de la calle Alicante permitirá la circulación de las líneas 7, 8 y 19 de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Según datos del Ayuntamiento, la pérdida de este recorrido obligaba a los usuarios a realizar 55.000 kilómetros extra al año. La recuperación del itinerario supone también un ahorro para la ciudad y los valencianos.