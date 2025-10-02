Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo La Generalitat adelanta a mañana la apertura de la calle Alicante
Obras en la calle Alicante de Valencia. L.P

La Generalitat adelanta a mañana la apertura de la calle Alicante

El conseller Martínez Mus celebra la celeridad en los trabajos que han permitido abrir la vía antes de la fecha prevista, que se estableció para este 9 de octubre

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:37

Las administraciones tenían reservado un gran regalo para Valencia el 9 d'Octubre. Y es que esta misma semana el Ayuntamiento anunciaba que la calle ... Alicante, casi dos años cerrada por obras, reabriría al tráfico el día de la festividad de la Comunitat. Sin embargo, la Generalitat ha anunciado este jueves que la apertura se adelanta a mañana. Vicente Martínez Mus, dirigente en la cartera de Infraestructuras, ha acudido a ver los trabajos para confirmar la noticia.

