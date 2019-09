La plaza del Ayuntamiento de Valencia, cerrada al tráfico todo el fin de semana La EMT será gratis todo el fin de semana y Metrovalencia el domingo por la celebración de la Feria de la Movilidad Sostenible LP.ES VALENCIA Jueves, 19 septiembre 2019, 18:33

La Plaza del Ayuntamiento de Valencia estará cerrada al tráfico rodado este fin de semana por la celebración de la Feria de la Movilidad Sostenible (Día sin Coche). Según informa el consistorio, desde el sábado 21 a las 09:00h hasta el domingo 22 a las 22:00h estará restringido el tráfico en las condiciones que se pueden consultar en el plano adjunto, con cortes en los accesos desde Periodista Azzati, las Barcas o San Vicente y María Cristina.

La EMT será gratuita todo el fin de semana y Metrovalencia el domingo.

El sábado, desde las 11 horas, habrá actividades y expositores de la feria de la Movilidad en la plaza del Ayuntamiento. Y el domingo, con motivo del Día sin Coche, se han preparado una serie de actividades en el centro de la ciudad. Además, el viernes se celebra también en la plaza del Ayuntamiento el World Paella Day, con degustaciones gratis de paella.

Seis rutas ciclistas por el Día sin Coche

Para conmemorar el Día sin Coche, el domingo 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Valencia ha organizado rutas ciclistas desde seis barrios.

La primera ruta partirá de la plaza del Rosario (Canyamelar) y de la Facultad de Magisterio de avenida de Tarongers a las 10 horas y a las 10.35 horas del mercado de Algirós.

La segunda, saldrá de la plaza de Benimaclet a las 10 horas, a 10.35 horas del parque de Orriols y 10.45 horas del parque de Marxalenes.

En la zona de Campanar y Benicalap, los ciclistas partirán del parque de Benicalap a las 10 horas y de la plaza de la iglesia de Campanar a las 10.40 horas.

Ya en l'Olivereta y Patraix, la cita es a las 10 horas en el instituto Misericordia y 10.35 en la plaza de Patraix.

En la zona de Quatre Carreres, el punto de encuentro será el centro de salud de San Marcelino a las 10 horas y en el Parque Central (calle Filipinas) a las 10.35.

En Poblados Marítimos y Camins al Grau, los ciclistas se concentrarán a las 10 horas en la estación de tranvía de Nazaret (calle Fontilles) y a 10.35 horas en el pabellón Fuente de San Luis.

Desde la Agencia de la Bici recomiendan a los participantes que acudan a estos puntos de salida con al menos 20 minutos de antelación para poder coger los mapas que deberán presentar al finalizar el recorrido en la plaza del Ayuntamiento para recibir una bolsa de obsequio.

Conciertos, acrobacias...

En todos los casos la meta será la plaza del Ayuntamiento, donde a las 12 horas del domingo tendrá lugar un concierto de música de tributo a la banda Queen interpretado por los músicos que hicieron sonar la música del grupo británico en el musical 'We will rock you'. En esta ocasión, el concierto llevará el título de 'By bike at the Opera'. En esta misma jornada dominicial habrá un espectáculo de acrobacias en bicicleta 'Artistic Cycling Freestyle' a cargo de la acróbata Lea Schaepe, a las 11 horas. Ya por la tarde, frente al centro cultural del Carmen, Schaepe realizará dos pases más coincidiendo con la fiesta de clausura del Festival Internacional de Cinema Ciclista Rueda Valencia.