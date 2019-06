Cada sábado se celebran 30 despedidas de soltero en Valencia Participantes en una despedida de soltero en El Carmen (Valencia). / Juanjo Monzó Un estudio sitúa a Ruzafa, Cánovas, el Cabanyal y el Carmen como los barrios donde se concentran las celebraciones MAR GUADALAJARA Jueves, 20 junio 2019, 13:38

Con la llegada del buen tiempo es habitual ver grupos de amigos disfrazados, realizando juegos o pruebas, incluso seguidos por charangas que les acompañan por las calles en las zonas de ocio de la ciudad. Las despedidas de soltero son las más habituales, dos de cada tres celebraciones en grupo, son para despedir la soltería. Cada sábado discurren 30 de estas fiestas en la ciudad, lo que supondría más de 100 despedidas al mes.

La plataforma Convivir Ruzafa, ha presentado hoy el primer estudio sobre el impacto de las despedidas y celebraciones en grupo en Valencia, enmarcado en una campaña informativa y realizado por la organización Controla Club, dedicada a realizar un trabajo de campo de observación y medición de los espacios de ocio. El balance realizado mejora de un año a otro, pero refleja «las molestias que causan todas estas actividades en determinadas zonas y horarios», comenta el director de programas de la organización, Juan Barcala.

Los vecinos de Ruzafa, Cánovas, el Cabanyal y el Carmen son los que más lo sufren; según los resultados del estudio, estos son los barrios de la ciudad donde se ha detectado mayor acumulación de estas fiestas privadas. El por qué de la elección, es un menos concreto. Según Barcala, tendría que ver con «la búsqueda de ambientes y zonas diferentes a las de residencia, son personas que viven en otros barrios y buscan oferta de ocio, lugares de moda o actividades lúdicas como las gymkanas o escape room y concierto».

La mayoría de los que festejan son valencianos. El 50% de las despedidas proceden de la propia ciudad, el 40% de la provincia y un 10% son grupos que vienen del extranjero, de entre los que Italia y Francia, son los principales países de destino, según analiza el estudio. Los grupos están formados por entre 10 y 15 personas, pero son las mujeres las que más organizan este tipo de eventos. El 65% de las reuniones son sólo de mujeres, el 20% son mixtas y el 15% son sólo de hombres.

Lo realmente llamativo resulta ser todo lo que envuelve a la celebración. Ataviados con disfraces, portando megáfonos, silbatos y hasta acompañados por charangas, no pasan desapercibidos para los hosteleros y vecinos. La utilización de disfraces es muy habitual, así es como se han identificado a la mayoría de ellas durante la realización del estudio, el 60'8%, los usa. Asimismo, más del 28% usaban pitos, megáfonos o charangas, pese a la prohibición municipal. Y es que más del 71% de los grupos desconocen las ordenanzas que las prohíben.

Sin duda, la concentración de estas fiestas en las diferentes zonas de ocio de la ciudad provoca reacciones dispares entre varios sectores sociales. El estudio apunta a un descenso de estas celebraciones de hasta un 30% en Valencia en el último año. Así, mientras los hosteleros reconocen que son un incordio para los clientes y no fomentan beneficio a los dueños, otros lo ven como una oportunidad. «Son molestas, la mayor parte de los hosteleros de Ruzafa no queremos reuniones multitudinarias en el barrio porque no nos interesan, no sé hasta qué punto realmente dejan un impacto económico, porque ellos llevan sus cosas, bebidas y comidas, y van de faranduleo por la calle, no siempre entran en locales y muchos no queremos que entren, no es una buena publicidad», ha explicado el portavoz de la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa, Luis Hortelano. El gasto de media por persona, según determina el estudio, es de 70 euros, pero pese a todo, el coordinador de la plataforma Convivir Ruzafa, Vicente Pizcueta, ha insistido en la importancia del ocio y el turismo, que suponen una oportunidad para muchos barrios como el de Ruzafa.