La dana arrastra a Catalá y Bernabé a un simulacro de campaña electoral

La dana ha abierto un escenario preelectoral en el ecuador de la legislatura en la ciudad de Valencia. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ... asume ya el papel de candidata socialista –todavía no ha sido elegida– a 24 meses vista de las elecciones y trata de retar a la alcaldesa, María José Catalá, que será su rival a batir salvo sorpresa, con la dana como baraja en el tapete de juego. El PSPV está ante su enésima oportunidad para asaltar el cap i casal –no gobiernan en la ciudad desde 1991– y la tragedia de la riada le ha dado a la delegada del Gobierno una cuota de pantalla que parece dispuesta a aprovechar. Ni la ministra Diana Morant ni los concejales del PSPV tiene ahora mismo más protagonismo que Bernabé, a la que se agarran los socialistas con la incertidumbre de cómo evolucionarán los negocios y contactos de parte de su familia en forma de contratos con distintas administraciones.

La jueza que instruye el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigo a María José Catalá, al igual que a otros 15 alcaldes directamente afectados por la riada del 29 de octubre. La alcaldesa valoró como algo «normal» su citación como testigo «dentro del contexto del procedimiento de que todos los alcaldes participemos con nuestro testimonio sobre lo que vivimos ese día y como fuimos trabajando los protocolos».

La alcaldesa defendió ayer el trabajo realizado aquel trágico 29 de octubre. «El Ayuntamiento de Valencia es el único, junto al de Algemesí, que activó su Cecopal a primera hora de la mañana y que aplicó todos sus protocolos. En un ejercicio de transparencia sin precedentes invitó a participar a los portavoces de la oposición en varias reuniones. Allí se pudo ver nuestra coordinación con el 112, con los bomberos y como todos los efectivos de emergencias de la ciudad se activaron desde primer momento», detalló a preguntas de los medios de comunicación.

Catalá aprovechó sus palabras para afear las declaraciones de Bernabé, que apuntó que la alcaldesa de Valencia no dio la orden de cerrar los colegios el 29 de octubre: «La delegada del Gobierno no puede seguir haciendo política de este drama. Este procedimiento judicial no es un arma para hacer política es un arma para saber la verdad. Flaco favor hace Bernabé apuntándome a mí con un objetivo claramente político y ella lo debería saber porque su declaración ante la jueza también tiene algunos puntos muy interesantes».

Las palabras de Catalá se refieren a detalles como que Bernabé reconoció que la CHJ no dio datos sobre la situación que se estaba viviendo en la rambla de Poyo la tarde de la dana o que la propia delegada del Gobierno no se enteró en toda la tarde de lo que estaba lloviendo en Buñol y en Chiva. Bernabé sólo fue consciente de la situación a partir de las siete de la tarde, cuando la alcaldesa de Paiporta le llamó para decirle que el Poyo se había desbordado.

A las palabras de Bernabé de que Catalá no ordenó la suspensión de las clases el 29 de octubre, la alcaldesa de Valencia le recordó a la dirigente socialista que muchos ayuntamientos, incluso con alcaldes del mismo signo político que el de la delegada del Gobierno, tampoco tomaron esa decisión. Uno de ellos, por ejemplo, Cheste, que vive a orillas de la rambla de Poyo y que no suspendió las clases hasta primera hora de la tarde.