Catalá, ante la citación de la jueza: «Convocamos el Cecopal en la mañana de la dana»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha valorado como algo «normal» su citación como testigo en la instrucción del caso de la dana que ... se está llevando a cabo por el juzgado número 3 de Catarroja. «Es normal dentro del contexto del procedimiento que todos los alcaldes participemos con nuestro testimonio sobre lo que vivimos ese día y como fuimos trabajando los protocolos», ha declarado Catalá tras conocerse su citación.

La alcaldesa de Valencia ha defendido el trabajo realizado aquel trágico 29 de octubre. «El Ayuntamiento de Valencia es el único, junto al de Algemesí, que activó su Cecopal a primera hora de la mañana y que aplicó todos sus protocolos e incluso, en un ejercicio de transparencia sin precedentes, e invitó a participar a los portavoces de la oposición en varias reuniones. Allí se pudo ver nuestra coordinación con el 112, con los bomberos y como todos los efectivos de emergencias de la ciudad se activaron desde primer momento», ha detallado ante los medios de comunicación.

María José Catalá también ha criticado las palabras de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sobre que la ciudad no cerró los colegios aquel día. Preguntada sobre esta cuestión, Catalá ha recordado que otros municipios tampoco lo hicieron. «La delegada del Gobierno no puede seguir haciendo política de este drama. Este procedimiento judicial no es un arma para hacer política es un arma para saber la verdad. Flaco favor hace Bernabé apuntándome a mí con un objetivo claramente político y ella lo debería saber porque su declaración ante la jueza también tiene algunos puntos muy interesantes», ha manifestado la alcaldesa de Valencia.

Catalá testificará ante la jueza de instrucción al igual que el resto de alcaldes de municipios afectados por la dana que han sido citados durante los últimos días.