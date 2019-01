La edil Fábregas dice ignorar el coste del viaje a Palestina con cuatro acompañantes La concejala Fábregas, a la salida de un pleno municipal. / Irene Marsilla El Ayuntamiento eleva ahora a cien mil euros la inversión total municipal en escuelas y campos de refugiados de Gaza y Cisjordania ÁLEX SERRANO Jueves, 31 enero 2019, 00:01

La concejala de Migraciones y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia, Neus Fábregas, aseguró ayer desconocer el coste total del viaje que le llevó a ella y cuatro acompañantes, entre ellos dos funcionarios, a visitar varios proyectos municipales en Palestina. La edil dijo, en una rueda de prensa en la que presentó una campaña informativa para alquilar pisos a refugiados, que es Alcaldía quien dispone de todos los tickets con los gastos de la delegación municipal. «En unos días se sabrá el coste del viaje», dijo la concejala. Por su parte, desde Alcaldía explicaron que ella ha de tener también los recibos, por lo que «sabrá cuáles han sido sus gastos».

La concejala de València en Comú recordó, además, que el Gobierno del PP «ya viajaba para hacer seguimiento a proyectos». La misma Fábregas dijo ayer que el coste de los proyectos municipales que han sido a visitar es de 100.000 euros, y no 30.000 como informaron en un primer momento. «Acudimos a firmar el acuerdo con Hebrón y a visitar esos programas», comentó la concejala, que destacó que para su departamento lo que se hace en Palestina es «una línea importante de trabajo». «Evidentemente, para hacer seguimiento hay que ir a los lugares que se llevan los proyectos y, además, consideramos muy importante hablar de Palestina, donde se vive una situación de bloqueo y apartheid a cada momento», dijo la concejala. Fábregas insistió en que es Alcaldía quien dispone del coste total del viaje, «que se conocerá en unos días».

LAS CLAVES El viaje El viaje de la concejala Fábregas a Palestina se celebró del viernes 18 al miércoles 23 de enero. A él acudió la edil junto a dos funcionarios, su asesora y un fotoperiodista. Visitaron proyectos de educación y de potabilización de agua en campos de refugiados y colegios de Gaza y Cisjordania. El misterio del coste El expediente, sin cerrar, habla de unos costes de unos 1.300 euros, aunque faltan por incorporar los recibos de los gastos realizados por la expedición municipal durante su estancia en Palestina.

Preguntadas por este respecto, fuentes de Alcaldía señalaron que ellos informarán cuando los datos estén colgados en la página web, pero explicaron que la concejala Fábregas «puede decirlo antes y directamente, porque evidentemente sabrá cuáles han sido sus gastos». Cabe recordar que Fábregas y el alcalde Ribó ya han tenido desencuentros más o menos públicos, como cuando una resolución del Consejo Local de Inmigración que ella preside derivó en una petición de investigación en la Policía Local tras una actuación contra manteros en el centro de la ciudad. El primer edil aprovechó la celebración del día de la Policía Local para ofrecer su apoyo al Cuerpo municipal y contradecir a la concejala y a la resolución del Consejo Local de Inmigración.

El portavoz del grupo municipal popular Eusebio Monzó tildó ayer de «insulto» que la concejala Fábregas diga «que no sabe cuánto le va a costar al Ayuntamiento» el viaje a Palestina. «Es también un desprecio a los medios de comunicación que se lo preguntaba. Porque, ¿cómo no va a saber cuánto dinero público tendremos que abonarle por los gastos si ella personalmente ha pasado las facturas a Alcaldía? ¿Es que no sabe sumar?», se preguntó Monzó. El concejal popular cree que Fábregas es «alérgica a la transparencia»: «No quiere informar ni de los costes del viaje ni de quien le acompañó ni de los objetivos que perseguían con la expedición». «Desde el grupo popular reiteramos que la cooperación internacional financiada con el dinero de los valencianos debería estar dirigida fundamental a acciones humanitarias que no generen controversia. El problema es que con el tripartito de Ribó no hay nada que no se politice», lamentó le edil.