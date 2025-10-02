Compromís carga contra el PP por unos apartamentos turísticos beneficiados por la manga ancha que fomentó Ribó

Nuevamente, los apartamentos turísticos se han convertido en un arma política en el Ayuntamiento de Valencia. Compromís ha obviado que fueron ellos quienes liberalizaron ... el uso de bajos para viviendas de uso turístico al denunciar que eso es lo que ha ocurrido con un edificio de La Torre donde el Consistorio ultima la compra de 134 viviendas y el PP ha pasado de largo sobre el hecho de que ha anunciado a bombo y platillo una moratoria contra este tipo de apartamentos que no tiene efectos retroactivos: este expediente se inició un año antes de la entrada en vigor de la prohibición, por lo que se ha aprobado sin reparos.

Y es que los unos y los otros obvian que la responsabilidad, en este tipo de asuntos, es compartida. Los unos por omisión y los otros por falta de valentía, el problema se extiende cada vez más lejos. De hecho, para que se hagan una idea, desde los nuevos apartamentos en la calle Paz Azzati Cutanda, en el barrio de Sociópolis en La Torre hasta la plaza del Ayuntamiento hay nada menos que 5,1 kilómetros y 42 minutos en transporte público. En coche son unos 7 kilómetros. Pues hasta ahí, hasta el límite más meridional de la ciudad, han llegado por apartamentos turísticos.

Compromís denunció la situación antes del pleno ordinario de septiembre, celebrado este jueves tras la suspensión del pasado lunes por la alerta roja. «Es una situación que roza el surrealismo. Catalá nos habla de moratorias e inspecciones, pero la realidad es que en València no dejan de aparecer nuevos apartamentos turísticos, incluso en propiedades municipales. Es un episodio más del sinsentido que está provocando la turistificación en Valencia», ha señalado la portavoz municipal de COmpromís, Papi Robles.

«La gran paradoja es que el edificio que el Ayuntamiento de Valencia comprará con la opción de tanteo y retracto es para destinarlo a alquiler asequible, concretamente para el vecindario que ya vive en estas viviendas. Recordemos que la alcaldesa se ha visto forzada a hacerlo ante la profunda crisis de la vivienda que sufre València, potenciada por una turistificación desbocada», ha explicado Robles. «El PP siempre se ha opuesto a hacer uso del mecanismo de tanteo y retracto, y solo la presión de los medios de comunicación y de los grupos de la oposición les ha obligado a dar el paso», ha dicho.

El edificio está situado en la calle Paz Azzati Cutanda, en el barrio de Sociòpolis, en la pedanía de La Torre. Con 134 viviendas, un fondo buitre quería comprarlo por solo 67.000 euros cada piso —muy por debajo del precio de mercado—, con lo que existía un alto riesgo de expulsión del vecindario que ya vivía de alquiler en este bloque. Finalmente, el Ayuntamiento se comprometió a su compra, aunque esta aún no es efectiva. Robles tacha de «increíble» lo que está pasando en Valencia: «Incluso en un edificio que ha comprado el Ayuntamiento para garantizar vivienda, nos encontramos con bajos convertidos en apartamentos turísticos. Esta es la imagen más clara de la hipocresía de Catalá: habla de moratoria, pero no controla nada. En lugar de dar servicios a un barrio como Sociópolis, golpeado por la dana y necesitado de recursos, lo dejan en manos de la especulación».

«El edificio no es municipal»

El equipo de gobierno matiza la situación. «El edificio no es municipal, sólo están en proceso de compra de las viviendas que eran la que se iban a vender a un fondo. Los bajos no estaban en venta y si hay apartamentos turísticos en estos bajos es porque aprobaron Compromis y PSOE en 2018 que todos los bajos se pudieran destinar a apartamentos turísticos», explican fuentes municipales.

Desde el Consistorio añaden que sólo podían ejercer el derecho de tanteo y ratracto sobre las viviendas, «pero no de los bajos que son de otro propietario». «Pero todos los apartamentos turísticos en bajos son consecuencia de la gestión del anterior gobierno de Compromis y PSOE que no hicieron normativa para frenar los apartamentos y, lo más grave, permitieron que los bajos sean apartamentos turísticos aprobándolo por pleno. En 2018 se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que autorizaba la compatibilidad de apartamentos turísticos con los bajos.