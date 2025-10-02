Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los apartamentos turísticos en cuestión, en los bajos de un edificio en la calle Paz Azzati Cutanda. LP

Compromís carga contra el PP por unos apartamentos turísticos beneficiados por la manga ancha que fomentó Ribó

Robles desvela la existencia de nueve viviendas turísticas en la planta inferior del edificio de La Torre donde el Ayuntamiento ultima la compra de 134 viviendas

Álex Serrano López
Pablo Alcaraz

Álex Serrano López y Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:31

Comenta

Nuevamente, los apartamentos turísticos se han convertido en un arma política en el Ayuntamiento de Valencia. Compromís ha obviado que fueron ellos quienes liberalizaron ... el uso de bajos para viviendas de uso turístico al denunciar que eso es lo que ha ocurrido con un edificio de La Torre donde el Consistorio ultima la compra de 134 viviendas y el PP ha pasado de largo sobre el hecho de que ha anunciado a bombo y platillo una moratoria contra este tipo de apartamentos que no tiene efectos retroactivos: este expediente se inició un año antes de la entrada en vigor de la prohibición, por lo que se ha aprobado sin reparos.

