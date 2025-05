Clima y Energía y el Centro de Alimentación, las otras fundaciones que vigila el Ayuntamiento tras el cierre de Valencia Activa

Álex Serrano López Valencia Viernes, 23 de mayo 2025, 17:04 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

Valencia Activa podría no ser la última fundación municipal en cerrar después de que en 2023 el equipo de gobierno fulminara la de la ... Policía Local. «La intención es suprimir todas esas entidades municipales que no tengan realmente utilidad pública, utilidad para el ciudadano», ha dicho este viernes el concejal de Empleo, y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez. Según ha podido saber este diario, el Consistorio monitoriza de cerca el funcionamiento del sector público local por si se puede eliminar alguna fundación que no funcione como debe. En este sentido, destacan dos: la fundación Clima y Energía y el Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible, más conocido como el Cemas. La EMT, Aumsa, Palacio de Congresos, Fundación Deportiva Municipal o Mercavalencia, entre otras, parecen inamovibles.

La fundación Clima y Energía fue creada en 2018 por València en Comú. Se dedica a la información y formación sobre cambio climático y el impulso a la transición energética «para transformar la ciudad en una urbe resiliente y capaz de afrontar los retos del calentamiento global», tal como aparece en su página web. Gestionan el Observatori del Canvi Climàtic de Valencia y la Oficina de l'Energia. Esta misma semana ha organizado el Encuentro Nacional de Oficinas Verdes, presidido por el concejal Carlos Mundina. La fundación manejó el pasado año un presupuesto de poco más de dos millones de euros. Noticia relacionada El Ayuntamiento liquida Valencia Activa, la fundación de los líos El CEMAS, el Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible, se creó en 2019 para continuar con el legado de la Capitalidad Mundial de la Alimentación, que el cap i casal ostentó en 2017. Es una iniciativa del Ayuntamiento para la identificación, clasificación, divulgación y sensibilización de los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades y la población, en general, en cuestiones alimentarias y nutricionales. Esta misma semana ha organizado el II Congreso Internacional del Tribunal de las Aguas junto al propio ente. El presupuesto del Cemas, para 2024, asciende a poco más de 300.000 euros. Ambas entidades son solo dos de las que está estudiando el Consistorio, que quiere saber si hay duplicidades, como la detectada en Valencia Activa (tras la entrada de la UCO a sus instalaciones para buscar documentación de la etapa de Badenas al frente y también de sus predecesores en el cargo, hasta cinco concejales socialistas entre los que se cuenta la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé). El Consell Agrari Municipal tiene buena relación con el Tribunal de las Aguas y dado que la huerta de Valencia fue uno de los principales argumentos para que la ciudad fuera nombrada Capital Mundial de la Alimentación, no sería descabellado pensar que algunas de las funciones del Cemas podría asumirlas el Consell. En lo referente a Clima i Energia, hasta su sede está en Las Naves, la fundación de innovación del Consistorio.

Temas

Ayuntamiento de Valencia