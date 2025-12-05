El Circ de Nadal reclamará 100.000 euros al Ayuntamiento de Valencia por el lucro cesante

El culebrón por el regreso de un circo con animales a la ciudad de Valencia tiene este viernes un nuevo capítulo. Desde la gerencia del ... Circ de Nadal anuncian que van a reclamar al Ayuntamiento de Valencia los casi 100.000 euros que han dejado de ingresar hasta que han obtenido la autorización, un permiso que se concedió este jueves después de pasar la tramitación por todos los servicios municipales competentes.

Como ha indicado Eduardo Belltall, «el fin de semana del 28 de noviembre ya no pudimos trabajar y abrir el circo y tuvimos que hacer la devolución de las entradas, que ya fueron 45.000 euros. Ahora este fin de semana, que teníamos programadas funciones para el 6, 7 y 8 de diciembre, tampoco vamos a poder abrir y esto supone 45.000 euros más».

Por eso, anuncia que «vamos a reclamar el lucro cesante y el daño emergente al Ayuntamiento porque teníamos una declaración responsable y la tramitación para pasar la certificación del Organismo de Control (OCA), y tuvimos hasta un requerimiento para desmontar la carpa cuando aún no habían terminado la tramitación municipal».

Según afirma, «aunque este jueves nos concedían la autorización, ahora tenemos que pasar la certificación (OCA) del montaje y eso lleva un tiempo, no es de un día para otro y como el visto bueno del Ayuntamiento no llegó hasta el jueves, pues ya no llegamos a tiempo de abrir este fin de semana».

Por eso detalla, que en esta ocasión, «no haremos como el día 28, no se devuelve el dinero de las entradas, sino que se validan para la semana siguiente».

Desde el Circ de Nadal también aseguran que van a seguir adelante «con la denuncia penal y con la demanda por el Contencioso Administrativo que ya pusimos a finales de noviembre contra el Ayuntamiento». Incluso Belltall anuncia que «el Ayuntamiento se ha metido en un problema y vamos a ir más allá, reclamando el dinero que hemos dejado de ingresar por el proceso que han llevado».

Elevan la consulta del uso de serpientes al ministerio

Además, aunque sí se les ha dado el visto bueno para que en las funciones participen de especies tan variadas como caballos españoles, aves, camellos, avestruces, watusis, búfalos Highland (escoceses), burritos franceses y ocas belgas, desde el Circ de Nadal «nos hemos dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para que se pronuncien sobre el hecho de que nos dejen actuar con serpientes. Pensamos que eso es prevaricación y un delito consumado», indica Belltall.

Y es que el Ayuntamiento de Valencia, si bien ha dejado que participen muchas especies, no ha dado el visto bueno para que utilicen cocodrilos ni serpientes, ya que no son especies que no están contempladas en la nueva ley autonómica.

Desde Circ de Nadal tenían programado un espectáculo con un faquir y ocho serpientes como pitones, anacondas y boas, pero en principio, aseguran que van a acatar la exigencia para poder empezar los espectáculos, pero han enviado un escrito al ministerio para que se pronuncie sobre este asunto.

En cuanto al tema de la moción que impulsó la concejal de Compromís, Gloria Tello, durante el gobierno de Ribó, que vetó ya desde 2015 la presencia de circos con animales en Valencia, el gerente del Circ de Nadal se defiende y recuerda que hay «una sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que ya se pronunció sobre este tema y dejó claro que ningún ayuntamiento tiene potestad para prohibir mediante una ordenanza el circo con animales».