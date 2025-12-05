Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Alfonso Ussía a los 77 años

El Circ de Nadal reclamará 100.000 euros al Ayuntamiento de Valencia por el lucro cesante

Las funciones de este fin de semana se suspenden porque queda por pasar la certificación de la instalación y se reprograman para el 12 de diciembre

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

El culebrón por el regreso de un circo con animales a la ciudad de Valencia tiene este viernes un nuevo capítulo. Desde la gerencia del ... Circ de Nadal anuncian que van a reclamar al Ayuntamiento de Valencia los casi 100.000 euros que han dejado de ingresar hasta que han obtenido la autorización, un permiso que se concedió este jueves después de pasar la tramitación por todos los servicios municipales competentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  7. 7 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  8. 8 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  9. 9

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Circ de Nadal reclamará 100.000 euros al Ayuntamiento de Valencia por el lucro cesante

El Circ de Nadal reclamará 100.000 euros al Ayuntamiento de Valencia por el lucro cesante