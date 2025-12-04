Vuelven los circos con animales a Valencia

Los circos con animales vuelven a la ciudad de Valencia. El Ayuntamiento ha dado finalmente autorización al Circ de Nadal, empresa que ofrecerá espectáculo con ... animales de especies tan variadas como caballos españoles, aves, camellos, avestruces, watusis, búfalos Highland (escoceses), burritos franceses y ocas belgas.

Eso sí, el Consistorio le ha prohibido que en los números circenses participen los cocodrilos y las serpientes, ya que no son especies que no están contempladas en la nueva ley autonómica que regula el tema y no podrá exhibirlos.

Con la autorización concedida al Circ de Nadal se da luz verde al regreso de los circos con animales en la ciudad, un veto que llevaba activo desde 2015, cuando el Ayuntamiento de Valencia, con el gobierno de Ribó, tomó el acuerdo de no permitir ningún tipo de espectáculo con animales.

Cabe destacar que esta empresa pretendía empezar las funciones el pasado 28 de noviembre, pero como todavía no tenía concedido el permiso y, además, el Ayuntamiento le envió un requerimiento exigiendo que retirara la instalación que ya había comenzado a montar en un solar municipal grafiado como educativo, al final tuvo que devolver los 45.000 euros de las 4.500 entradas que ya había vendido.

Ahora podrá seguir adelante con la funciones que había anunciado a partir del 6 de diciembre y para todo el puente de diciembre y Navidades.

Tampoco hay que olvidar que la empresa, como explicó el gerente Eduardo Belltall, había presentado una denuncia penal y una demanda en el contencioso administrativo por los impedimentos que estaba poniendo, según dijo, el Ayuntamiento, si bien el juzgado no se había pronunciado sobre la admisión o no a trámite del tema.

Ahora, el Circ de Nadal recibe la autorización por parte del Ayuntamiento, pero eso sí, supeditado a las condiciones y documentación pendiente señaladas en la resolución final y que tendrá que presentar antes del inicio de la actividad.

De igual modo, aclaran que un incumplimiento de cualquiera de las condiciones motivaría la paralización de la actividad.

Respecto a la petición inicial, el Circ de Nadal ha tenido que ampliar documentación y el ayuntamiento le denegó el permiso para utilizar cocodrilos y serpientes por ir contra la normativa actual.