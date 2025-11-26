El Ayuntamiento bloquea el regreso del circo con animales a Valencia

El Circ de Nadal, que se anuncia con un espectáculo con 20 animales (con especies como búfalos highland, watusis, aves emús australianas, ponis y caballos) ... ya ha vendido todas las entradas para los espectáculos de las dos próximas semanas, incluidos los días del puente de diciembre, y pretende comenzar las funciones este viernes, a pesar de que todavía no cuenta cuenta con las autorizaciones del Ayuntamiento de Valencia.

El montaje de la carpa en la avenida del Levante UD, muy cerca de la Ciudad Fallera, sigue adelante a 48 horas de inaugurar las sesiones, pero desde el Ayuntamiento de Valencia este mismo miércoles le han enviado un requerimiento para que desaloje el solar, un terreno que los colectivos falleros suelen emplear también para el disparo de mascletaes.

En primer lugar, le han pedido la liberación inmediata del solar público, un terreno municipal grafiado como colegio, porque todavía no tiene autorización para poder instalarse y le explican que no puede dejar material en el solar ni montar la carpa.

En el mismo requerimiento le informan que es deudor en periodo ejecutivo, por lo tanto tiene pendientes deudas con el Consistorio, una vez pasado el plazo del pago voluntario.

Por todo ello, le informan que si no atiende el requerimiento, se denegará de forma automática la solicitud, según fuentes municipales consultadas.

A este requerimiento, se suma el hecho de que todavía tiene informes pendientes de resolver porque se les pidió subsanar cierta documentación, desde el área de Sanidad, por el tema de animales y las especies que pretende llevar al espectáculo, y desde el servicio de Dominio Público y, si bien es cierto que la han entregado, está en proceso de estudio.

Además, se suma el hecho de que la Policía Local de Valencia dio orden el pasado 19 de noviembre de paralizar el montaje de la carpa porque se le había requerido documentación que está pendiente de resolver y autorizar. Si bien hoy se había parado el montaje por las condiciones del viento, el gerente del Circ de Nadal, Eduardo Belltall, añade que la idea es seguir adelante porque quedan 48 horas para el primer espectáculo.

Belltall defiende su negocio y detalla que «hemos hecho la tramitación por la vía de la declaración responsable y la certificación OKA; tengo la autorización de núcleo zoológico con validez en todo el territorio nacional y de la UE; los animales que presento están considerados domésticos» en sus diferentes países.

Igualmente añade: «Espero recibir la licencia, si no nos dejan actuar con animales, seguiremos con el resto de espectáculos, con la actuación musical de Las Guerras K-Pop, pero la parte de animales la llavaremos por vía judicial, por la penal y pediremos que se apliquen las mismas medidas penales que en la sentencia de Zaragoza de 2019 y si no nos permiten ni el montaje ni el circo, igualmente iremos a los juzgados».

No hay que olvidar que el pasado año este circo ya no recibió autorización porque querían montar la carpa en un solar considerado rústico en la pedanía de Benimàmet y el que ya el ejercicio anteriror tuvo problemas con el Ayuntamiento porque no desmontó la carpa en plazo y los festeros de Campanar se quedaron sin poder disparar una mascletà que tenían programada.

En cuanto a las funciones de este Circ de Nadal, las tienen anunciadas desde este viernes, a las 19.30 horas, el sábado, con doble función, a las 17 y 19.30 horas, y el domingo, una matinal, a las 12 horas y otra a las 18.30 horas.

Desde el Consistorio recuerdan que no pueden ejercer la actividad hasta que no tengan los permisos y que el hecho de que el empresario anuncie las funciones para este viernes 28 de noviembre, eso no condiciona la tramitación municipal y que por tanto, no pueden empezar hasta que esté todo en regla.

Faltará ver si los cientos de usuarios que han comprado entradas para el circo pueden acudir o no este fin de semana.

Concentración de protecta de colectivos animalistas

Además, otro tema a tener en cuenta, es que varios colectivos de defensa de aminales han convocado para este viernes a las 16 horas, una concentración a las puertas del circo con el lema 'No al circo con animales. No al Circ de Nadal. Cueldad y explotación normalizados'. Estos colectivos recuerdan que hoy resultan «incomprensibles prácticas antes admiradas como la domesticación de animales o la exhibición de personas con diferencias físicas. Los espectáculos que usan animales para entretener reflejan una preocupante falta de empatía.. Además, enseñando a los niños la normalización de la cosificación...».

Por su parte, desde Compromís, denuncia que «a dos días de la anunciada inauguración del circo, y con entradas agotadas para siete funciones, siguen con el montaje de la carpa y vendiendo entradas».

«Nos gustaría que Catalá hubiera denegado la licencia en el mismo momento de solicitarse» y recuerdan que en 2015 hubo un acuerdo municipal que prohíbe el circo con animales. La concejala Gloria Tello se pregunta «a qué puede obedecer que la licencia aún no se haya denegado y la empresa siga vendiendo entradas con las molestias que generará a todos los ciudadanos que las hayan adquirido».

Por su parte, desde el PP, y como respuesta a Compromís, piden «respeto por el trabajo de los técnicos municipales que son los profesionales que determinan si se concede una autorización o no conforme a la legislación vigente».

Añaden que en estos momentos «la petición está en curso y desde el Ayuntamiento se trabaja para que se cumpla con toda la normativa, por lo que sorprende que los concejales de Compromís quieran anteponer su criterio al de la legalidad, por lo que les instamos a no querer condicionar procesos reglados que dependen exclusivamente de los técnicos».