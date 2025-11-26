Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Solar municipal donde se está montando la carpa del Circ de Nadal, en la avenida Levante UD de Valencia. LP

El Ayuntamiento bloquea el regreso del circo con animales a Valencia

El Consistorio requiere al Circ de Nadal que desocupe el solar municipal donde ya montan pese a no tener licencia | El gerente amenaza con ir a los tribunales a 48 horas del primer espectáculo y animalistas convocan una concentración el viernes

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

El Circ de Nadal, que se anuncia con un espectáculo con 20 animales (con especies como búfalos highland, watusis, aves emús australianas, ponis y caballos) ... ya ha vendido todas las entradas para los espectáculos de las dos próximas semanas, incluidos los días del puente de diciembre, y pretende comenzar las funciones este viernes, a pesar de que todavía no cuenta cuenta con las autorizaciones del Ayuntamiento de Valencia.

