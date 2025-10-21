El polémico Circ de Nadal con animales pide permiso para actuar en Valencia

Un año más y ya van tres, el Circ de Nadal, quiere montar un circo con animales en Valencia. En concreto, ha solicitado levantar las ... carpas en un solar de Benicalap, entre la avenida del Levante UD y la calle Encarna Albarracín, punto conocido por el mundo fallero, ya que es donde disparan una mascletà conjunta varias comisiones falleras de la zona.

En redes ya anuncian espectáculos y la inauguración para el 28 de noviembre, pero la realidad es que todavía no hay licencia de actividad concedida, puesto que el empresario, Eduardo Belltall, quiere que actúen animales que, según él, están considerados como «domésticos y sí pueden participar». Entre ellos enumera especies como caballos españoles, aves, camellos, avestruces, watusis, búfalos Highland (escoceses), burritos franceses y ocas belgas.

Desde el Ayuntamiento detallan que la solicitud se recibió en Dominio Público y que es este servicio el que está haciendo las consultas con los distintos servicios antes de tomar decisiones. En concreto, detallan que, dado que quieren utilizar animales, el asunto se está estudiando desde la concejalía de Sanidad. Estas mismas fuentes recuerdan que está en tramitación y en estudio y que no hay una decisión tomada.

Si bien Belltall afirma que ya cuenta «con el visto bueno de Patrimonio para el solar propuesto», desde el Ayuntamiento recuerdan que es Dominio Público el que concede o no la licencia, algo que todavía no ha ocurrido y que de momento tampoco tiene el permiso para realizar esta actividad.

El empresario afirma que la idea que lleva es empezar con el montaje el 10 de noviembre «e inaugurar el circo el 28 de noviembre porque con el cambio de ley animal, no se pueden negar a que traiga este tipo de animales», en referencia a que según él, no se trata de animales salvajes sino domésticos, pero en realidad la última palabra la tendrán en la concejalía de Sanidad, que está estudiando el tema.

No hay que olvidar que no es la primera vez que se genera polémica con el Circ de Nadal. El pasado año levantaron las carpas en un solar de Benimàmet, pero se trataba de un terreno privado que era suelo de huerta, con protección y era incompatible con el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales.

Finalmente el año pasado no se llegó ni siquiera a discutir el asunto del uso de determinados animales, ya que al no permitir el Ayuntamiento la actividad en ese solar de huerta, porque incumplía los requisitos, ya no hubo ninguna cuestión más a debatir.

El año anterior, también hubo problemas porque montaron el circo en un solar de Campanar, un espacio para qel que sí tenían permiso de montaje, pero no de actividad, por el uso de animales. Entonces el empresario presentó una alternativa de circo sin animales, pero no llegó a tiempo y no recibió la autorización.

Incluso se produjo un conflicto de intereses y se les tachó de circo 'okupa', ya que no desmontaron cuando tocaba, a pesar de no haber ejercido actividad, y los festeros de Campanar tuvieron que suspender una mascletà que tenían programada en febrero.

Años atrás ya montó el circo de forma ilegal en un solar de Alfafar, hasta que la Justicia le obligó a abandonarlo.

Faltará ver cómo queda este año la tramitación, si recibe el visto bueno del solar y de la actividad con los citados animales. Mientras tanto, el empresario ya anuncia que contará en exclusiva con la participación de «Las guerreras KPop, el trío Huntr/x. Llegan en directo Rumi, Mira y Zoe a Valencia, con su tema 'Golden', el número uno de la lista oficial de Los40» y añade que estarán «en formato musical en la pista del Circ de Nadal».