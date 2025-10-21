Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Solar situado en avenida del Levante UD con Encarna Albarracín, donde quiere instalarse el Circ de Nadal. LP

El polémico Circ de Nadal con animales pide permiso para actuar en Valencia

El Ayuntamiento estudia la documentación, advierten que aún no tiene permisos y que están a la espera de un informe de Sanidad porque el empresario quiere que emplear avestruces, watusis, caballos, camellos ocas o búfalos Highland

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 17:16

Comenta

Un año más y ya van tres, el Circ de Nadal, quiere montar un circo con animales en Valencia. En concreto, ha solicitado levantar las ... carpas en un solar de Benicalap, entre la avenida del Levante UD y la calle Encarna Albarracín, punto conocido por el mundo fallero, ya que es donde disparan una mascletà conjunta varias comisiones falleras de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  10. 10 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El polémico Circ de Nadal con animales pide permiso para actuar en Valencia

El polémico Circ de Nadal con animales pide permiso para actuar en Valencia