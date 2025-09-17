La CHJ planta al Ayuntamiento de Valencia en la presentación del plan de suministro de agua ante emergencias

La puesta de largo del plan infraestructuras críticas con el que el Ayuntamiento de Valencia pretende garantizar el suministro de agua potable ante futuras ... emergencias tras las lecciones aprendidas de la dana o el apagón ha contado una nueva ausencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no ha enviado a ningún representante pese a haber estado invitada al acto.

Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, el presidente Miguel Polo y la comisaria de Aguas, Cristina Sola, habían sido invitados a la presentación. Sin embargo, ninguno de los dos altos cargos del ente de la cuenca han acudido al acto que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Cristal del Consistorio plantando así a los intervinientes en la puesta de largo del plan: la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el concejal Carlos Mundina, la jefa del Servicio de Ciclo Integral del Agua, María José Magraner, y el jefe de Emivasa, Javier Macián.

Desde la Confederación aseguran que las invitaciones para el evento llegaron en días diferentes: el viernes se solicitó la presencia de la comisaria de Aguas y el lunes la del presidente Polo. No obstante, ninguno de los mandatarios ha acudido a la cita «por motivos de agenda».

Cabe recordar que este nuevo desplante se produce en una semana en la que el presidente de la CHJ declarará en calidad de testigo ante la jueza de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la causa abierta por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. La testifical de Polo, que ha guardado un estruendoso silencio de casi 11 meses tras la tragedia, resultará clave para entender algunas de las sombras que se han cernido sobre lo que hizo o dejó de hacer la institución que encabeza el día de autos.

Asimismo, cabe señalar también que desde el organismo dirigido por Polo ya eludieron intervenir en la comisión de reconstrucción organizada por el Ayuntamiento de Valencia y tampoco enviaron la documentación solicitada por el Consistorio.