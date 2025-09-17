Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asistentes al acto de presentación del plan de suministros de agua ante crisis del Ayuntamiento de Valencia. AYTO. VALENCIA

La CHJ planta al Ayuntamiento de Valencia en la presentación del plan de suministro de agua ante emergencias

Su presidente, Miguel Polo, y la comisaria de Aguas habían sido invitados al acto, pero han declinado asistir por motivos de agenda

P. A.

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:05

La puesta de largo del plan infraestructuras críticas con el que el Ayuntamiento de Valencia pretende garantizar el suministro de agua potable ante futuras ... emergencias tras las lecciones aprendidas de la dana o el apagón ha contado una nueva ausencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no ha enviado a ningún representante pese a haber estado invitada al acto.

