La jueza reclama mobiliario y más micrófonos para la declaración del presidente del CHJ

La declaración de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es una de las testificales más esperadas. Su sorprendente silencio en los ... últimos diez meses y su confuso papel durante la reunión del Cecopi le sitúan en el foco de la polémica. Declarará como testigo, con la obligación de decir la verdad. No será una jornada fácil para el dirigente gubernamental.

El regreso del juzgado a la sede de Catarroja -la instructora reclamó quedarse en la Ciudad de la Justicia- depara algunos problemas de intendencia. Por ejemplo, las salas son notablemente más pequeñas que las de la sede valenciana. En la declaración del viernes y las posteriores, algunas todavía sin fecha pero de enorme relevancia, se prevé una gran asistencia de letrados que querrán seguir presencialmente la sesión.

La instructora ha reclamado a la Dirección General de Justicia el mobiliario necesario para las próximas declaraciones en previsión de la citada circunstancia; así como cinco nuevos micrófonos para la Sala de vistas número 1. La Generalitat suele responder de forma favorable a este tipo de reclamaciones.