Valencia pide extender al área metropolitana su plan de suministro de agua ante emergencias

El plan de infraestructuras críticas del Ayuntamiento de Valencia para garantizar el suministro de agua en situaciones de emergencia, como la dana o el ... apagón, busca ir más allá de su término municipal y ampliar su propósito al conjunto del área metropolitana. Esta es la intención que ha expuesto la alcaldesa María José Catalá en su puesta de largo oficial tras haberlo anunciado en el debate sobre el estado de la ciudad la semana pasada, que el proyecto salvaguarde a los valencianos ante futuros desastres y que la ciudad sea más cap i casal que nunca. En este sentido, desde el Consistorio se le planteará a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) elaborar un proyecto de estas características que blinde el flujo hídrico ante futuras crisis en los municipios que rodean la capital.

Catalá ha recordado que Valencia ostenta actualmente la presidencia de la Emshi y que la capital tiene también «responsabilidad metropolitana». En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento va a plantear la posibilidad al resto de alcaldes de las poblaciones que rodean la ciudad a hacer «un planteamiento similar y un plan de infraestructuras también que proteja el agua potable».

«Creo que tenemos esa responsabilidad con el área metropolitana, creo que es ineludible y creo que tenemos que mirarla de frente», ha asegurado la primera edil antes de desvelar, aunque esta vez sin mayor detalle, que desde la concejalía dirigida por Carlos Mundina se trabaja desde ya en un proyecto similar relativo a la energía.

La alcaldesa ha ensalzado que la elaboración de este plan, dotado con una megainversión de 120 millones de euros y con visos de estar culminado en 2031, es decir, más allá de su mandato, representar ir más allá del «regate en corto» y de la ejecución cortoplacista. «Valencia está dando un ejemplo de cómo se ha de reaccionar frente a una gran catástrofe», ha asegurado a este respecto: «Todas las administraciones tenemos que aprender la lección y que los políticos tenemos que aprender a mirar más a largo y sobre todo intentar proteger, que es nuestra misión principal, a la ciudadanía a la que representamos».

En este punto de su discurso, Catalá ha indicado que cada administración la Administración General del Estado, la Generalitat y los municipios tiene que llevar a cabo sus respectivos planes para garantizar el suministro de agua en situaciones de crisis. Sobre ello, la primera edil ha comentado conocer el proyecto de zonas inundables del Consell así como que el Ayuntamiento que dirge «sí va a hacer su trabajo» mientras ha dicho desconocer su el Gobierno está por la labor: «No sé si el Gobierno de España está haciendo su propio plan de infraestructuras y de conducción de barrancos, sensorización y protección. No tengo noticias de ello».