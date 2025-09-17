Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras en la planta potabilizadora de La Presa. AYTO. VALENCIA

Valencia pide extender al área metropolitana su plan de suministro de agua ante emergencias

Catalá anuncia que planteará a la Emshi extrapolar el proyecto de infraestructuras hídricas y apunta a elaborar otro nuevo relativo a la energía

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:02

El plan de infraestructuras críticas del Ayuntamiento de Valencia para garantizar el suministro de agua en situaciones de emergencia, como la dana o el ... apagón, busca ir más allá de su término municipal y ampliar su propósito al conjunto del área metropolitana. Esta es la intención que ha expuesto la alcaldesa María José Catalá en su puesta de largo oficial tras haberlo anunciado en el debate sobre el estado de la ciudad la semana pasada, que el proyecto salvaguarde a los valencianos ante futuros desastres y que la ciudad sea más cap i casal que nunca. En este sentido, desde el Consistorio se le planteará a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) elaborar un proyecto de estas características que blinde el flujo hídrico ante futuras crisis en los municipios que rodean la capital.

