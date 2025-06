El Cedro y Honduras irán al Supremo para pedir la implantación de la ZAS Las asociaciones de vecinos aseguran que las sentencias de mayo no fijan plazos para el Consistorio y quieren forzar ya una medida que creen que solucionará el problema del ruido

Las asociaciones de vecinos del Cedro y de la Plaza de Honduras acudirán al Tribunal Supremo para pedir que exija una fecha para la implantación ... de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) después de que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de mayo pidieran al Ayuntamiento más análisis sonoros antes de implantar la medida. Sin embargo, no hablaba de fechas y los residentes quieren apretar para que el Consistorio no arrastre los pies. El anuncio de reducción de terrazas en la zona del Cedro no ha servido para calmar las iras de los vecinos, que dicen que el problema lleva si solucionarse desde 2022, con el anterior equipo de gobierno.

Las entidades presentarán un recurso de casación ante el Alto Tribunal. «Si admiten los recursos y al final se reconocen nuestros derechos, tendremos que haber recorrido un caro y largo calvario de cinco o más años para que el Ayuntamiento aplique la ZAS y haga el trabajo que nos denegó en su día», han asegurado las asociaciones en un comunicado conjunto. «Las asociaciones pensamos que el Ayuntamiento, con su decisión de negarnos el inicio del procedimiento para la declaración de la ZAS en 2022, nos ha tenido a los vecinos tres años sufriendo las consecuencias del ruido, y esto lo han confirmado cuatro sentencias, en las que se anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el que se nos denegaba el inicio del procedimiento de declaración de la ZAS por ser contrario a derecho», han explicado. «Si el Ayuntamiento hubiera hecho bien su trabajo e iniciado el procedimiento en 2022, hoy ya tendríamos resueltas las ZAS», han insistido. Noticia relacionada Fuegos artificiales para celebrar las graduaciones: vuelve el ruido universitario a Honduras Las entidades recuerdan que la decisión tomada por la Junta de Gobierno Local en 2022 de negar el inicio del procedimiento de la declaración de la ZAS «ha sido anulada en cuatro ocasiones, por cuatro juzgados distintos». «Esta decisión de la junta, se basó, por un lado, en informes redactados por los técnicos del Consistorio en base a los datos obtenidos de los dos sonómetros instalados por el Ayuntamiento, y por otro, por ser poco proclives las autoridades a conceder las ZAS», han dicho. Cuando fueron a los tribunales, las entidades presentaron un informe pericial que demostraba «que los informes de los técnicos del Ayuntamiento no eran correctos, y los abogados del Ayuntamiento no contradijeron nuestros informes en ningún momento, durante el proceso de la demanda». Los vecinos han recordado que ya pidieron en su momento más sonómetros en el barrio. «Nos dijeron que con uno, que estaba ubicado en un punto representativo de la zona, era suficiente. Sin embargo cuando interpusimos la demanda los abogados del Ayuntamiento defendieron que no era representativo de toda la zona y que un solo sonómetro no era suficiente para delimitar el ámbito de la ZAS», han insistido los residentes, que creen que el Consistorio «nunca ha sido proclive a la declaración de las ZAS y pensamos que hará lo posible por minimizarla, como ha hecho en Ruzafa». Parece que el anuncio del Ayuntamiento de que recortaría el horario de las terrazas de la zona universitaria no ha sido suficiente para los vecinos. Tal como informó el Consistorio la pasada semana, el horario autorizado de las terrazas exteriores de estas dos zonas de Valencia será desde el 1 de marzo y hasta el 31 de octubre, de de 8 a 00.30 horas del día siguiente y se ampliará en media hora, hasta la 1 horas de la madrugada, el viernes, el sábado y las vísperas de festivo. En el caso del horario invernal, durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, el nuevo horario de las terrazas será de 8 horas a 00 horas, por lo tanto también se reduce media hora. De estas nuevas medidas horaria se exceptuarán las jornadas de Fallas, que se regirán por el bando de las fiestas, y las festividades de Fin de año y Año Nuevo. En todos los supuestos, una vez finalizado el horario de funcionamiento de la terraza, no se permitirá la presencia de clientes nuevos ni se expedirán consumiciones. El establecimiento dispondrá de media hora más para proceder a la retirada de los elementos e instalaciones que ocupan la terraza, lo que deberán hacer evitando ruidos por apilamiento o arrastre de objetos.

