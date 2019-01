La catedral pide a fieles y turistas que no entren con patinetes en el templo Un usuario de patinete, este martes en la catedral con el vehículo. / Manuel Molines El cabildo no se plantea una prohibición expresa, aunque propone al Consistorio campañas de concienciación sobre el uso de los vehículos PACO MORENO Valencia Jueves, 24 enero 2019, 20:21

El cabildo de la catedral ha pedido a fieles y turistas que no entren en el templo con patinetes. De momento no se aprobará ninguna prohibición expresa, señalaron ayer fuentes del Arzobispado, sino que confían en que la solicitud tenga efecto y no haga falta una prohibición forma, como ha ocurrido en los edificios del Ayuntamiento los últimos meses.

En la Seo ya han podido verse personas que empujan patinetes, andando, debido a la eclosión de este vehículo en todas las ciudades. Sobre la prohibición, las mismas fuentes comentaron que «dependerá de las actitudes, pero en general es de respeto» a la catedral.

El problema es la dificultad de encontrar aparbicis adecuados para candar los patinetes. La mayoría de modelos, por no decir todos, carecen incluso de un soporte para un candado. La Seo es el edificio que más turistas atraen cada año, por lo que era inevitable que entre las paredes del monumento gótico se vieran estos vehículos.

A falta de una prohibición, desde el Arzobispado sí que confiaron en que el Consistorio refuerce las campañas de concienciación ciudadana, en el sentido de que los usuarios tengan claro los lugares donde pueden entrar y los que no con los patinetes. De momento, el gobierno municipal ha instalado carteles de prohibición en numerosos locales y edificios, como la misma sede consistorial, donde no se puede entrar tampoco con bicicletas, aunque sean plegables, un veto que rige tanto para los funcionarios como para los turistas que los visitan a diario.

Tráfico estudia reducir la velocidad a 20 por hora en algunas calles La nueva ordenanza está en consonancia con las modificaciones del Reglamento de Circulación que ha sacado la DGT a información pública. En ella se dice que las calles de un único carril por sentido serán zona 30, como el texto de Valencia, pero también habla de plataformas únicas, las que tienen a mismo nivel acera y calzada, donde la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. La normativa de Valencia las llama «zonas de coexistencia de usuarios», pero en la práctica es lo mismo: de hecho, también habla de la misma plataforma.

Las mismas restricciones se encuentran en los principales monumentos de la ciudad. En la Lonja, señalaron que no se puede acceder ni con patinetes ni con perros, tampoco con bicicletas. El único edificio catalogado como Patrimonio de la Humanidad en Valencia tiene alrededor algunos aparcabicis, sobre todo en la parte de la plaza del Mercado, aunque otro asunto distinto es lo que ocurre con lugares para dejar los llamados vehículos de movilidad personal, un eufemismo en el que se integran todo tipo de aparatos, desde patinetes sencillos sin motor hasta los eléctricos, que en algunos sobrepasan los 50 kilos.

En el Mercado Central, otro de los edificios que atrae como un imán a los turistas, fuentes de la asociación de vendedores indicaron que la ordenanza de mercados fija todas las condiciones en las que deben estar este tipo de recintos. De ahí que no se permita el acceso con patinetes, salvo por error.

Ejemplo de estas limitaciones es el artículo 26 de la ordenanza actual, donde se señala que «las personas vendedoras no podrán, de forma alguna, estacionarse de pie o sentadas fuera de su respectivo puesto ni obstruir la libre circulación de la clientela», por lo que todos los pasillos deben quedar despejados. El Consistorio tiene en tramitación una nueva, aunque es difícil que este tipo de cuestiones se modifiquen.

La complicación de estacionar un patinete fue uno de los motivos del decomiso de 200 vehículos de este tipo a la multinacional Lime hace unos meses, devueltos después cuando pagaron el depósito a la Policía Local. Hasta la aprobación de la nueva ordenanza, no existe una regulación más allá de la instrucción aprobada por la Dirección General de Tráfico en 2016, donde se indica en síntesis que los ayuntamientos den a los patinetes el mismo trato que a las bicicletas. Sí no se pueden dejar en las aceras, más difícil es justificar que puedan entrar en edificios de uso público.