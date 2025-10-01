Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana
Patio interior de la Lonja de Pescadores del Cabanyal, con unos cuadros cerámicos de Sorolla. LP

Catalá asegura que van a «cuidar a los vecinos que llevan tanto tiempo en la Lonja de Pescadores»

La alcaldesa argumenta que están buscando «jurídicamente la mejor solución» y que deben de tener «confianza de que dentro de las posibilidades vamos a tratar de cuidarlos el máximo posible»

Lola Soriano Pons

Vañencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:43

El futuro patrimonial de los vecinos que habitan las cuarenta casas del edificio de la Lonja de Pescadores del Cabanyal, que ha pasado ya a ... manos del Ayuntamiento de Valencia tras la sentencia judicial que avala que ya han pasado los años de concesión a la Marina Auxiliante, sigue siendo un interrogante.

