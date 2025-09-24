La Marina Auxiliante entregará hoy las llaves de la Lonja del Cabanyal al Ayuntamiento de Valencia

La polémica sobre la propiedad del edificio centenario de la Lonja de Pescadores del Cabanyal vivirá hoy un nuevo episodio. Este miércoles ha sido el ... día elegido para que la Marina Auxiliante, sociedad de patrones de pesca que tenía la concesión del inmueble, entregue las llaves al Ayuntamiento de Valencia en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 14 de abril de este año.

Está previsto que el concejal de Patrimonio del Consistorio, Juanma Badenas, y un secretario municipal acudan a la Lonja para cumplir con el protocolo de recoger las llaves con el fin de tomar posesión del recinto.

Cabe destacar que ha sido esta misma mañana cuando los directivos de la Marina Auxliante han recibido la notificación donde se confirma el día y hora de recogida de las llaves, una acción que la Marina Auxiliante realiza de forma voluntaria para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia.

Sobre la entrega de estas llaves, el presidente de la Marina Auxiliante, Miguel Oliver, detalla que «cuando la sentencia fue firme nos pusimos a disposición del Ayuntamiento y hoy nos ha llegado la notificación».

Eso sí siguen reclamando que se llegue a un acuerdo con los vecinos de las cuarenta casas que hay en la Lonja, ya que en el resto de la calle Eugenia Viñes el Ayuntamiento sí está llegando a acuerdos con los residentes para que puedan pagar el suelo al Ayuntamiento, ya que hasta ahora sólo eran propietarios del vuelo (de la construcción).

Tampoco saben qué pasará con las oficinas de la propia entidad de la Marina Auxliante.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, detalla que «me toca hoy tomar posesión del edificio, para dar cumplimiento a la ley y al procedimiento porque es un imperativo legal». Además, reconoce que «es el acto más desagradable que voy a realizar como concejal», en referencia a tomar posesión del edificio.

Y acto seguido ha reconocido que sigue manteniendo la idea de que hay que «buscar la mejor solución jurídica a los vecinos que residen en estas casas desde el siglo pasado».

Y es que el edil de Patrimonio ya desde el pasado mes de junio explicó a los directivos de la Marina Auxiliante que Patrimonio abre la puerta a llegar a acuerdos con los vecinos para que sigan en estas viviendas, pero también indicó que no era una decisión exclusivamente suya.

Ante la incógnita de si se vuelve al punto de partida o cuál es el siguiente movimiento en el tablero de la ajedrez, Badenas detalla que ya ha elevado su propuesta de negociar el tema con los vecinos, de igual modo que estas semanas está escriturando la venta del suelo de varias propiedades de la calle Eugenia Viñes, pero añade que ha elevado la iniciativa «a la alcaldía y estoy esperando respuesta».

Cabe recordar que en junio Badenas dijo que su idea era encargar un estudio independiente a una universidad o empresa experta en Derecho Civil y en Urbanismo para encontrar una solución jurídica a las familias residentes en la Lonja «si lo que quiere el gobierno municipal es convertir en ocupantes legales de las viviendas, en poseedores de un título para seguir en las casas o como propietarios o ver si es factible un arrendamiento con opción a compra y crear una comunidad horizontal».

Informe de Patrimonio, pero «incompleto»

La realidad, según detalla hoy Badenas, es que al final el informe se ha hecho desde el propio servicio de Patrimonio, pero aclara el por qué. «Pedí hacer el trámite para solicitar un informe o dictamen a una universidad o empresa especializada en Derecho Civil y Urbanístico, pero por nota interior, el jefe de servicio de Patrimonio dijo que era imposible, cuando jurídicamente es viable».

Una vez terminado el informe, el edil opina que «es un informe incompleto y he pedido a la autora que lo amplíe con la información que no se ha incluido y que es importante para la decisión jurídica».

A la espera de que el gobierno municipal se pronuncie, se reúna con los vecinos y tome una decisión en Junta de Gobierno, la realidad es que la incertidumbre sigue instalada en la Lonja de Pescadores, donde los residentes de las casas y los integrantes de la Marina Auxiliante siguen sin saber qué pasará.

En cuanto al punto jurídico en el que se encuentran los afectados, cabe recordar que el Tribunal Supremo dictó en abril una sentencia firme, en la que inadmitió un recurso de casación presentado por la Marina Auxiliante y, por tanto, se consolidó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) de 2023 que dio la razón al Consistorio sobre el hecho de que la concesión a la Marina Auxiliante de este edificio había caducado.

La concesión del edificio a la Marina Auxiliante se remonta al siglo pasado, y la concedió el rey Alfonso XII en 1907, pero según recoge la sentencia expiró en 2007.

El gobierno de La Nau ya reclamó las llaves

Tampoco hay que olvidar que con anterioridad a la sentencia, en 2016, el gobierno de La Nau (Compromís, Podemos y PSPV) ya reclamó las llaves a la Marina Auxiliante y tuvieron que ir a juicio.

En el año 2018 hubo una sentencia del Contencioso-Administrativo número 3 que reconoció a la Marina Auxiliante que la concesión no tenía caducidad, pero como el Consistorio recurrió, siguió el proceso judicial y la última sentencia recoge que sí ha caducado la concesión.

En cuanto a las concesiones que se hicieron el pasado siglo, desde la Marina Auxiliante, como concesionarios, hicieron unos contratos privados con los moradores de las casas, que eran descendientes de los patrones de barcas, para tener la propiedad del vuelo de la casa. Se hizo con un documento que se conoce como hijuelas.

En los últimos años de Rita Barberá, la prolongación de Blasco Ibáñez contemplaba desmontar y trasladar la lonja para hacer una rotonda, luego, durante el gobierno de La Nau, con Joan Ribó como alcalde y la entonces edil María Oliver (Podemos) al frente de Patrimonio, se quería dar por terminada la concesión y recuperar la propiedad para convertir el edificio en una subsede del museo del mar que se está creando en el edificio vecino de la Casa dels Bous.

Y en la segunda legislatura de Ribó (con gobierno de Compromís y PSPV) tampoco se avanzó en el tema porque seguía abierto el proceso judicial. Entonces, se llegó a hacer un estudio, a través de la Universitat Politècnica, para rehabilitar la cubierta y fachad del edificio, se dijo entonces que se contaba con más de medio millón de euros para dicho fin, e incluso el arquitecto Tito Llopis, de Vetges tu i Mediterrànea SLP, redactó un proyecto de ejecución, pero todavía no se ha hecho efectivo.