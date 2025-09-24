Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
Visita el pasado mes de junio de los concejales de Patrimonio, Juanma Badenas, y de Responsabilidad Patrimonial, Cecilia Herrero a la Lonja del Cabanyal. LP

La Marina Auxiliante entregará hoy las llaves de la Lonja del Cabanyal al Ayuntamiento de Valencia

Badenas mantiene su intención de estudiar la fórmula jurídica para que los vecinos sigan en sus casas, una propuesta que ha elevado a alcaldía| El edil confiesa que «es el acto más desagradable que voy a realizar como concejal», pero que la sentencia le obliga

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:13

La polémica sobre la propiedad del edificio centenario de la Lonja de Pescadores del Cabanyal vivirá hoy un nuevo episodio. Este miércoles ha sido el ... día elegido para que la Marina Auxiliante, sociedad de patrones de pesca que tenía la concesión del inmueble, entregue las llaves al Ayuntamiento de Valencia en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 14 de abril de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  7. 7

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  10. 10 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Marina Auxiliante entregará hoy las llaves de la Lonja del Cabanyal al Ayuntamiento de Valencia

La Marina Auxiliante entregará hoy las llaves de la Lonja del Cabanyal al Ayuntamiento de Valencia