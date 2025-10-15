Catalá conecta Nazaret y Moreras con una pasarela ciclopeatonal

El Ayuntamiento de Valencia mueve ficha para saldar «una deuda histórica» con la ciudad: acabar con la cicatriz ferroviaria que separa a los vecinos de ... Nazaret y Moreras. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado la construcción de una nueva pasarela ciclopeatonal que unirá ambos barrios marítimos a principios de 2027 y ha aprovechado para redoblar la presión sobre el Gobierno central para que materialice el soterramiento de las vías de Serrería: «Necesitamos un compromiso claro».

«No vamos a renunciar nunca y vamos a luchar siempre por el soterramiento de Serrería. La ciudad no va a crecer con una cicatriz ferroviaria», ha sentenciado tajante la primera edil durante el acto de presentación que ha tenido lugar esta mañana y al que han asistido representantes de las asociaciones vecinales a las que beneficiará este proyecto. Los residentes han aplaudido las palabras de Catalá.

La alcaldesa ha manifestado que el soterramiento «no es un proyecto caro» para las arcas del Ejecutivo central dado que viene muy financiado por las cuotas que en su día ya pagaron los residentes de Penya-roja y la posesión de Adif de parte de los terrenos de la zona.

«Este ayuntamiento está cumpliendo su palabra, dando pasos hacia delante», ha insistido incidiendo en que la nueva infraestructura no condicionará la urbanización del PAI de Moreras, favorecerá la movilidad sostenible y no comprometerá la capacidad del cauce en caso de crecidas.

El proyecto que abordará el tramo Europa, en referencia a la Capitalidad Verde Europea, levantará la pasarela desde la calle 3 de abril de 1979 hasta la margen sur del antiguo cauce del Turia. No obstante, el carril peatonal y ciclista de 1,3 kilómetros de longitud total salvará el puente de Adif pasando por debajo del mismo y acabará cerca del puente de Astilleros. Su coste será de poco más de dos millones de euros y la mitad del importe lo sufragará la Generalitat.