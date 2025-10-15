Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la presentación de la nueva pasarela ciclopeatonal entre Nazaret y Moreras. LP

Catalá conecta Nazaret y Moreras con una pasarela ciclopeatonal

El Ayuntamiento actúa en el barrio del Grao a la espera de que el Gobierno acometa el soterramiento de las vías de Serrería

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:26

El Ayuntamiento de Valencia mueve ficha para saldar «una deuda histórica» con la ciudad: acabar con la cicatriz ferroviaria que separa a los vecinos de ... Nazaret y Moreras. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado la construcción de una nueva pasarela ciclopeatonal que unirá ambos barrios marítimos a principios de 2027 y ha aprovechado para redoblar la presión sobre el Gobierno central para que materialice el soterramiento de las vías de Serrería: «Necesitamos un compromiso claro».

