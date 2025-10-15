Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los tres establecimientos hoteleros a la venta se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Damián Torres

A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno

Las cadenas internacionales muestran interés por invertir en hoteles ya construidos ante la falta de parcelas para construir de cero

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:47

«Única posibilidad de comprar complejo turístico de los más grandes que existen en Valencia», reza un anuncio de venta similar al que podríamos encontrar ... colgado en la cristalera de cualquier inmobiliaria. La diferencia es que en este caso el producto en venta no es una casa, sino un histórico hotel (del que el consultor en inversiones inmobiliarias consultado por este periódico no ha querido desvelar el nombre) ubicado en la zona de la Ronda Norte que está a la venta por 28 millones de euros. Y como ese, otros dos anuncios similares con los que se pretende atraer a grandes inversores o cadenas hoteleras internacionales para que desembolsen cifras superiores a los 30 millones de euros para hacerse con históricos hoteles, que, según explican desde el sector pueden reportar una rentabilidad de hasta el 8%.

