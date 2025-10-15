A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno

«Única posibilidad de comprar complejo turístico de los más grandes que existen en Valencia», reza un anuncio de venta similar al que podríamos encontrar ... colgado en la cristalera de cualquier inmobiliaria. La diferencia es que en este caso el producto en venta no es una casa, sino un histórico hotel (del que el consultor en inversiones inmobiliarias consultado por este periódico no ha querido desvelar el nombre) ubicado en la zona de la Ronda Norte que está a la venta por 28 millones de euros. Y como ese, otros dos anuncios similares con los que se pretende atraer a grandes inversores o cadenas hoteleras internacionales para que desembolsen cifras superiores a los 30 millones de euros para hacerse con históricos hoteles, que, según explican desde el sector pueden reportar una rentabilidad de hasta el 8%.

Las transacciones de dinosaurios (como denominan a estos hoteles con una larga tradición) en Valencia ha crecido en los últimos meses no por «necesidad de venta», sino por un creciente «apetito de fondos de inversión y grandes patrimonios de acceder a un inmueble para uso hotelero», según explica Luis Martí, presidente del Gremi D'Hotels de Valencia: «La rentabilidad es buena y el turismo está en auge hace tiempo y el futuro parece despejado. Hoy es un valor bastante seguro».

Tan seguro que muchos de estos inversores apuestan por la compra de establecimientos hoteleros a pesar de que se vendan con varios años de contrato de antiguos operadores restantes.

Es el caso del tercero de los hoteles en venta en la ciudad de Valencia. Su ubicación, próxima a la playa de Ayuntamiento, lo convierte en un deseo para cualquier empresa dedicada a la explotación hotelera. Su precio: 32 millones de euros, lo que desde el sector se considera una ganga para las 150 habitaciones de las que dispone.

«El coste medio es de 200.000 euros por habitación. Todo lo que se vende por debajo es interesante. Esta repercusión en el centro sale ya por más de 300.000 o hasta 350.000», comentan desde una consultoría. En el caso del hotel más céntrico a la venta, la habitación saldría a unos 213.000 euros. Sin embargo, el inversor debería esperar que concluyese el contrato del operador actual.

El tercero, un hotel de cuatro estrellas ubicado junto al río Túria, es uno de los que más intereses ha recibido a pesar de que su precio se encuentra entre los 32 y los 35 millones al venderse sin operador y tener una posible rentabilidad que, según las estimaciones, podría superar el 7%.

«Suelen tener interés las cadenas internacionales. Es casi imposible comprar hoteles, porque casi no hay disponibilidad de terreno. Lo que ya está proyectado es porque ya hay alguien que lo va a explotar», indican desde el sector.

La falta de parcelas de uso terciario y la moratoria a los pisos turísticos sobre la ciudad de Valencia obliga a los inversores y cadenas hoteleras a buscar alternativas para seguir apostando por un sector, el turístico, que sigue resultando muy rentable.