Catalá baraja una remodelación del equipo de gobierno por la crisis de Vox

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tiene en agenda ejecutar una remodelación de gobierno en el Ayuntamiento debido a la crisis abierta por ... Vox, que de cuatro concejales ha pasado a dos después de la salida por distintos motivos de Juanma Badenas y Cecilia Herrero a los No Adscritos. Catalá espera que en el partido que ha sido su socio de gobierno desde prácticamente el inicio de la legislatura haya un clima de estabilidad en la relación entre sus concejales y los exediles de la formación con el fin de garantizar un equilibrio en el equipo de gobierno de la ciudad, que ya ha visto como en el último pleno, celebrado el miércoles, sufría su primer revés después de que Badenas y Herrero se abstuvieran para facilitar el camino a Compromís y PSPV en un punto sobre el Nou Mestalla, que salió adelante para satisfacción de los grupos de la oposición.

Catalá no quiere que esta situación se prolongue en el tiempo y no entiende un acuerdo de gobierno en minoría, siempre que Badenas y Herrero, que ya no están bajo las siglas de Vox, actúen lejos de los parámetros que defendía el equipo de gobierno antes de que el grupo municipal del partido de Santiago Abascal viviera una profunda crisis tras la salida de su portavoz, Juanma Badenas, después de la polémica en su gestión en Valencia Activa y la adjudicación de un contrato a una empresa de servicios vinculada al marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. A la salida de Badenas, dictada desde Madrid, se sumó días después la de Cecilia Herrero, mano derecha de Badenas en el Ayuntamiento, y que de manera voluntaria decidió integrarse en los No Adscritos con el que hasta ese momento había sido su portavoz.

Esta situación ha dejado en una situación delicada al equipo de gobierno que lidera Catalá, que actualmente tiene 15 concejales frente a los 16 que suman Compromís y Vox. El sudoku lo completan los dos ediles No Adscritos, que apoyaron en todas las votaciones al equipo PP-Vox pero que en el asunto del Nou Mestalla optaron por una abstención que allanó el camino a la propuesta que presentó Papi Robles al pleno del Ayuntamiento.

Para Catalá, con un equipo muy consolidado en el Ayuntamiento, la única opción ahora mismo para abordar con garantías esta crisis es una remodelación del equipo de gobierno en el caso de que los ediles de Vox y sus excompañeros de grupo municipal no lleguen a un acuerdo en los próximos días con el fin, de una manera u otra, de dar solidez a un gobierno que hasta la fecha, al margen de pequeñas diferencias, había funcionado con bastante solidez al frente del Ayuntamiento del cap i casal. La salida de Vox de Badenas derivó a principios de marzo en una remodelación de áreas para que los ediles populares y los del partido de Abascal asumieran las delegaciones que dejaba el exportavoz voxista tras ser fulminado por Catalá del equipo de gobierno debido a su salida del partido al que representaba en el Consistorio valenciano.

Catalá repartió las delegaciones de Badenas sobre el concejal de Devesa-Albufera, Mayores y Sanidad y Consumo, José Gosálbez, que vio ampliadas sus carteras al recibir también la de Empleo y, con ella, la vicepresidencia de la Fundación Valencia Activa. Por su parte, la responsable de Playas, Familia, Juventud e Infancia y Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, asume desde ese momento Parques y Jardines. Cecilia Herrero, en aquel momento en el que todavía estaba bajo la marca Vox, no asumió ninguna nueva responsabilidad, aunque salió del grupo días después.

La reestructuración propiciada por la salida del exlíder municipal de Vox también se saldó con un recorte en el número de tenencias de alcaldía del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, ya que de cuatro pasaron a tres.

La edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, desempeñaba la primera, la de Recursos Centrales Técnicos, Julia Climent, la tercera y el de Urbanismo, Juan Giner, la cuarta, respectivamente. Tras la última modificación, se consumó el ascenso de Climent y Giner, destacando especialmente el refuerzo de la primera al haber asumido más competencias en la crisis de gobierno que tuvo lugar de mediados de septiembre.

Ahora se abre un escenario nuevo que la alcaldesa quiere resolver los próximos días –el horizonte puede estar marcado en el próximo miércoles– con el objetivo de saber cuáles son sus piezas y la hoja de ruta en la segunda parte de la legislatura, en un momento delicado por la situación política en varios frentes. Catalá, una vez visibilizada la crisis de Vox, ya recordó que al principio de la legislatura ya gobernó en minoría, antes de que los populares cerraran el acuerdo con los concejales de la formación de Santiago Abascal. Por eso, la alcaldesa quiere que en breve estén las cartas sobre la mesa, ver cuáles son las intenciones de Vox y de los concejales No Adscritos con el fin de encarar la legislatura con la mejor perspectiva posible en un futuro inmediato.