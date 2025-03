Badenas y Herrero votan con PP y Vox en el pleno del Ayuntamiento tras confirmarse su paso al grupo de no adscritos

El pleno que ha ratificado el cambio en los grupos municipales tras la crisis de Vox, que se ha saldado con Juanma Badenas y ... Cecilia Herrero en el grupo de no adscritos, ha transcurrido sin sobresaltos para el gobierno municipal. El ejecutivo local ha sacado adelante todas las votaciones como adelante con el apoyo de los dos ediles díscolos con la formación de Santiago Abascal.

Además, el Ayuntamiento ha aprobado este martes la modificación, con «carácter provisional», de la composición de las comisiones permanentes del Pleno, que son los órganos que tienen por objeto «el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno» tras remitir el secretario municipal un informe favorable para avalar dichos cambios.

Esta modificación de la composición de las cinco comisiones existentes, cuatro informativas y la especial de sugerencias y reclamaciones, se produce tras la nueva composición del Grupo Municipal Vox y la condición de no adscritos de la dupla Badenas-Herrero que durante las últimas semanas han reconocido conversaciones con el equipo de gobierno local. Pese al ruido, en este primer pleno la alcaldesa ha conseguido lo que ha venido repitiendo desde el estallido de la crisis en Vox: garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en el Consistorio.

El único atisbo de discordancia se ha producido cuando los concejales no adscritos se han abstenido, posibilitando que Compromís aprobase una moción para revisar el convenio del Nuevo Mestalla para aumentar la presión sobre el Valencia CF para que finalice las obras del campo en tiempo y forma.

Antes de empezar la sesión, Herrero ha comentado que ella no ha dejado de formar parte del gobierno municipal «en ningún momento», pues es miembro de la Junta de Gobierno Local con las delegaciones de Agricultura y Emprendimiento y ha dicho tener «la confianza de la alcaldesa», eso sí, sin aclarar la existencia de un pacto tácito o no.

Sea como fuere, el pleno ha sacado adelante las modificaciones en las comisiones con 17 votos a favor, de PP, Vox y los dos concejales no adscritos, por los 16 votos de Compromís y PSPV.

La concejala de Recursos Centrales Técnicos, Julia Climent, ha sido la encargada de dar a conocer la enmienda presentada por el PP a esta propuesta, antes del inicio de la sesión. Por tanto, el acuerdo plenario finalmente aprobado «tendrá carácter provisional hasta que se remita el informe jurídico o dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y deberá revisarse en función del sentido del dictamen que se emita».

Climent ha defendido el acuerdo cuenta con «la solvencia y la coherencia de los informes técnicos y jurídicos» positivos de la Secretaría General y del Pleno y de la Asesoría Jurídica municipal. Aún así, «ante las dudas que se plantean por algunos concejales de la corporación» sobre la nueva proporción del voto ponderado en las comisiones, se ha propuesto añadir el carácter provisional a la nueva composición de las mismas.

Precedente con el Rialto

El Ayuntamiento cuenta con precedentes en este sentido en el acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2018, en el que la ponderación de voto se aplicó respecto del voto del Grupo de procedencia, según consideración de la Secretaría General y del Pleno. De esta manera, una vez ratificada la propuesta este martes en sesión plenaria, el número de miembros según la composición del pleno y la ponderación del voto por cada grupo político y concejales no adscritos queda de la siguiente manera, a la espera del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

Respecto a la adopción de acuerdos en el seno de las comisiones permanentes, el artículo 97 del ROP establece que «los acuerdos se aprobarán siempre por mayoría simple de miembros presentes, decidiendo los empates el voto de calidad del presidente o presidenta de la comisión».

Oposición

En representación de Compromís, su concejala portavoz, Papi Robles, ha expresado su disconformidad con la propuesta del equipo de gobierno al señalar que «lo que están haciendo es intentar cambiar el resultado democrático de las urnas». «Es un delirio de la alcaldesa, que no le gusta el resultado de las elecciones. Se ha de mantener la proporcionalidad del pleno en las comisiones», ha añadido.

María Pérez, portavoz adjunta del PSPV, ha afirmado que es «una trampa antidemocrática que 15 es una cifra superior a 16 y es democráticamente inaceptable que la proporcionalidad en el pleno no se respete en las comisiones; no sólo es una cuestión de democracia, sino de legalidad». Pérez ha presentado otra enmienda, que finalmente no ha salido adelante, por la que «por garantía y prudencia» solicitaba que no se aprobara el nuevo régimen de comisiones».

Respecto a la nueva composición de las comisiones municipales, cabe recordar que la Ley 7/1985 establece «que los miembros de las corporaciones locales, a efectos de su actuación corporativa, han de quedar adscritos a un grupo político, salvo si no se integran en el que constituya el partido político o formación electoral por la que han sido elegidos, o si lo abandonan, pasando entonces a la condición de concejales no adscritos, especificando que sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada corporación».

A este respecto, la propuesta de la Alcaldía a través de la Secretaría General y del Pleno, que recoge abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y detalla diversos artículos del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), determina que las comisiones permanentes del Pleno pasarán a contar con nueve miembros, en lugar de los siete actuales, «para facilitar el derecho de participación de los dos concejales no adscritos, de forma que se mantiene la distribución entre los grupos tal como se acordó en la sesión extraordinaria de 28 de julio de 2023, pero tanto el voto de cada concejal no adscrito como el del representante del Grupo Municipal Vox Valencia se ponderarán atendiendo a la proporción de la representatividad inicial de dicho grupo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 32.6 del Reglamento Orgánico del Pleno».