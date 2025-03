Directo | Badenas y Herrero votan con PP y Vox en el pleno tras confirmarse su paso al grupo de no adscritos

14:00

Borja Sanjuán presenta la última interpelación dirigida a la alcaldesa sobre la inestabilidad en los plenos. «¿Por qué dos no personas no adscritas hayan aceptado que sus votos no valgan nada?», se vuelve a preguntar el socialista que también duda de la legalidad de la modificación provisional en el peso de los votos de los concejales no adscritos.