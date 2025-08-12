La canícula deja las terrazas vacías en pleno agosto
Los clientes cambian las vistas a los edificio más emblemáticos del centro por refugiarse del calor: «No quieren un café, quieren respirar sin sentir que tragan fuego»
Rosana Ferrando
Valencia
Martes, 12 de agosto 2025, 01:12
En el centro de Valencia, las terrazas que hace unas semanas rebosaban de vida hoy parecen escaparates abandonados. Bajo el sol implacable, las sillas metálicas ... arden y las sombrillas apenas mitigan la sensación de horno. En su lugar, los clientes buscan refugio dentro de los locales, donde los ventiladores y aparatos de aire acondicionado se han convertido en el principal reclamo.
«Si no les pongo cerca del aire, se me levantan y se van. Para los clientes es un mínimo indispensable. No quieren un café, quieren respirar sin sentir que tragan fuego», cuenta entre risas resignadas Javier Llorens, camarero de una cafetería junto a la plaza del Ayuntamiento. «Antes lo más codiciado era la terraza con vistas a los edificios emblemáticos de la zona, ahora es la mesa al lado del aparato. Y claro, con toda la gente dentro, hace falta encender más ventiladores y eso dispara la factura. Pero es eso o quedarte sin clientes», explicaba ayer Llorens mientras limpiaba las mesas que unos turistas acababan de abandonar, de dentro del local, claro.
