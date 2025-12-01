Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Cámaras de videovigilancia de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia. J. L. BORT

Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones se activan para nada

Los más de 278 dispositivos de videovigilancia se ponen en marcha este lunes para leer matrículas pero no impondrán multas al no haberse aprobado la ordenanza

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

El encendido de los 'ojos' que iban a vigilar el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia, previsto por la contrata ... del servicio para este lunes 1 de diciembre, ha sido descafeinado. La no aprobación de la ordenanza por parte del pleno del Ayuntamiento ha provocado que las más de 270 cámaras instaladas para la ciudad no puedan sancionar a los infractores de la normativa a partir de este lunes 1 de diciembre.

Te puede interesar

