Plano de la carrera Valencia Contra el Cáncer 2025. Ayto. Valencia

Calles cortadas en Valencia este domingo con motivo de la Carrera Contra el Cáncer

La capital del Turia acoge una nueva prueba deportiva este fin de semana

D. Merino

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:44

Valencia tienen una nueva cita con el 'running' el próximo domingo, 19 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. La ciudad se engalanará para acoger la X edición de la Carrera Contra el Cáncer, una prueba deportiva que dará el pistoletazo de salida a partir de las 8.30 horas con salida desde el Paseo de la Alameda, entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores, y que incluirá diversas modalidades deportivas para todos los públicos.

La carrera pasará por diferentes puntos estratégicos de la ciudad durante sus seis kilómetros de recorrido. De esta forma, la prueba recorrerá el puente de las Flores, la calle Navarro Reverter, la Porta de la Mar, el Palacio de Justicia, la plaza de Alfonso el Magnánimo, las calles de la Paz y de San Vicente Mártir, la plaza del Ayuntamiento, la avenida del Marqués de Sotelo, y las calles Xàtiva, Guillem de Castro, Blanquerías, Conde de Trénor y Pintor López, hacia la plaza de Tetuán y el puente del Real, para volver de nuevo al Paseo de la Alameda, donde se establecerá la meta.

Además, la convocatoria incluye otras pruebas deportivas, como caminata a pie, patinada y marcha nórdica. La carrera competitiva comenzará las 8.30 horas, y un cuarto de hora después se dará salida a la Patinada Popular, que irá seguida, de un recorrido de marcha nórdica, a las 9.55. A las 10.00 arrancará la caminata a pie y, de manera paralela, a partir de las 10.20 horas se realizarán actividades deportivas gratuitas sin inscripción previa.

Calles cortadas este domingo en Valencia

Como suele ser habitual en estos casos, y con el objetivo de garantizar la movilidad ciudadana y el desarrollo de las convocatorias, desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha elaborado un dispositivo especial, que incluye desvíos del tráfico rodado y cortes de calles. Mientras dure la carrera, el tráfico rodado de la calle Bailén se desviará por la calle de Pelayo; y el de la calle de Quevedo saldrá por el paso inferior de Guillem de Castro-Ángel Guimerá. Asimismo, se habilitará un carril en Blanquerías para el tráfico residual del centro.

Además, las tareas del montaje de la zona de la salida y meta en el paseo de la Alameda (tramo entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores) empezarán el sábado 18 a las 16:00 horas. En esta misma zona estará prohibido estacionar desde el sábado a las 14:00 horas hasta el domingo a las 15:00 horas; mientras que en el tramo de la Alameda que queda entre el puente del Real y el puente de la Exposición, estará prohibido estacionar desde las 22:00 horas del sábado.

De manera paralela, EMT Valencia ha planificado nuevas rutas en un total de 40 líneas para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino. La ciudadanía puede utilizar las líneas 4, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 70, 71, 81, C2, 94 y 95 para llegar al entorno del Paseo de la Alameda. Toda la información está disponible en la sección «Última Hora» de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

