Últimas instrucciones para unirse y disfrutar de Valencia contra el Cáncer ¿Puedo inscribirme todavía? Si no participo, ¿disfrutaré igual de la jornada? La ciudad del running acoge una jornada doblemente especial ya que en esta edición, la carrera se celebra justo el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Dos participantes en la última edición de la prueba.

Familias, amigos, clubes tienen en la ciudad del running una cita doblemente especial. La 10ª edición de 'Valencia contra el Cáncer', el gran evento del circuito RunCáncer impulsado y organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y Fundación «la Caixa», y en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, coindice este año con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Miles de corredores, patinadores y caminantes, amigos, vecinos, familiares y demás se unirán por un bien común: apoyar la lucha contra el cáncer.

En la edición de 2024, más de 18.100 personas protagonizaron una jornada de récord, a la espera de saber qué ocurrirá este domingo aquí dejamos algunas últimas instrucciones a saber antes de la carrera.

Horarios:

8:30 horas: Salida de la carrera. Llegada a meta de los primeros corredores a partir de las 08:48h aprox.

9:20 horas: Entrega de trofeos de la carrera en la tarima de premiación.

9:40 horas: Foto de grupo con autoridades y patrocinadores con el cheque de recaudación 100% solidaria en la tarima de premiación.

9:45 horas: Salida de la patinada.

9:55 horas: Salida de la marcha nórdica.

9:57 horas: Foto de autoridades en la salida de la marcha.

10 horas: Salida de la marcha multitudinaria.

¿Dónde y cuándo puedo recoger mi dorsal?

La entrega de dorsales (camisetas y botellas) se efectuará el viernes 17 y sábado 18 de octubre de 10:00 a 20:00 horas en Feria Valencia (Pabellón 6 Bis, entrada por Foro Norte), donde recordamos que también podrán realizarse nuevas inscripciones a cualquier modalidad, así como adquirir los productos oficiales, siempre y cuando queden disponibles.

¿Existen cajones de salida?

Sí, la salida de la carrera competitiva se segmentará en varios cajones diferenciados en función del ritmo previsto que cada corredor o corredora indique durante el proceso de inscripción.

La organización recomienda a los participantes de la carrera competitiva, entrar en su cajón con el tiempo de antelación suficiente, entre 10 y 15 minutos antes de la salida.

¿Puede otra persona recoger el dorsal por mí?

Sí, puedes autorizar a alguien para que recoja tu dorsal (y demás productos oficiales) en la Feria del evento. La persona autorizada solo debe presentar en su móvil una imagen de tu DNI y tu justificante de inscripción. No es necesario imprimir los documentos. Así de fácil.

¿Puedo recoger el dorsal el mismo día de la prueba?

El día de la prueba solo se podrá recoger el dorsal en casos excepcionales justificando que vienes de fuera de Valencia. Pedimos vuestra colaboración. Recuerda que puedes autorizar a alguien a que recoja tu dorsal en los días de recogida de dorsales. Esto nos ayuda mucho.

¿Aún puedo inscribirme?

Las inscripciones online ya están cerradas, pero aún puedes conseguir tu dorsal.

- Inscripciones en Feria Valencia, a todas las modalidades

Puedes inscribirte a cualquier modalidad en Feria Valencia, durante los dos días de recogida de dorsales (5 euros/dorsal).

- Inscripciones a todas las modalidades menos a la carrera

En la sede de Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto,13) en su horario de apertura al público. No puedes apuntarte aquí a la modalidad de carrera.

Inscripciones el día del evento, a todas las modalidades menos a la carrera

El mismo día del evento desde las 07:00 horas en la zona de salida. No puedes apuntarte a la modalidad de carrera el día del evento.

No puedes apuntarte a la modalidad de carrera el día del evento.

¿Puedo conseguir la camiseta y botella conmemorativas?

⁠Sí, puedes comprar tanto la camisetea como la botella hermética solidaria 'Yo Soy Pro' por 7 euros adicionales durante la inscripción presencial en Feria Valencia (unidades limitadas). También podrás adquirirla en la línea de salida, el día del evento.

¿Puedo participar con un carro de bebé o mascota?

Sí, por supuesto. Puedes hacerlo en las pruebas no competitivas como son la marcha nórdica y la caminata a pie. Pero no podrás participar con un bebé en un carro o con una mascota en la carrera. Todo participante debe adquirir su dorsal 100% solidario. Todos sumáis.

Balance 'Valencia contra el Cáncer':

1ª edición en 2016: cerca de 5.000 participantes y 23.510€ de recaudación

2ª edición en 2017: cerca de 9.000 participantes y 42.428€ de recaudación

3ª edición en 2018: más de 10.000 participantes y 50.245€ de recaudación

4ª edición en 2019: 12.704 participantes y 63.520€ de recaudación

5ª edición en 2020 («virtual»): 2.518 participantes y 12.475€ de recaudación

6ª edición en 2021: 6.648 participantes y 33.240€ de recaudación

7ª edición en 2022: 9.307 participantes y 46.535€ de recaudación

8ª edición en 2023: 14.011 participantes y 70.055€ de recaudación

9ª edición (2024): 18.107 participantes y 90.535 € recaudados

