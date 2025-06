El boom de las plagas por la lluvia y el calor: chinches de campo, polillas, cucarachas y roedores

Esclavos del aire acondicionado, sin poder abrir las ventanas. Así se encuentran los vecinos de la avenida Constitución más próximos a San Miguel de los ... Reyes, en Valencia, por la presencia masiva de chinches de campo que se cuelan hasta en sus camas.

Vecinas como Toader Simona Elena explican que han tenido que utilizar la aspiradora como arma para «poder quitar todos los bichos que se han colado en la pared de mi habitación, en el cabecero de la cama y hasta en la almohada». También lo confirma Irina Stilskaya, que confiesa que están desesperados «y nadie viene a hacerse cargo de estos insectos que nos trepan por la pared y se cuelan en casa».

El molesto insecto, en este caso, es un chinche de campo y ha cubierto las paredes de los bloques comprendidos entre el 340 y 348 de la avenida Constitución, pero expertos como Vicente Falcó, profesor titular de Zoología e investigador del laboratorio de Entomología del Instituto Cabanilles, y Jesús López, biólogo de la delegación de Valencia de Lokímica, empresa que lleva el control de plagas en la ciudad, confirman que este hemíptero no pica a humanos.

Pared y recipiente llenos de chinches de campo. LP

En este caso, el desbroce de un solar próximo es el que ha motivado a los chinches a cambiar las plantas por las paredes de unas fincas, pero la combinación de una primavera lluviosa y el aumento ahora repentino de la temperatura, que ya supera los 30 grados, está haciendo que la eclosión sea muy variopinta.

Estos días, por ejemplo, no hay casa donde no hayan entrado ni una ni dos, sino multitud de polillas. Han llegado a barrios como el Cabanyal, Orriols o Ayora, pero a pesar de la invasión, los expertos también detallan que no afectan a los humanos. «Están las polillas vanesas que están migrando desde el norte de África al norte de Europa y van en busca de brotes tiernos y las polillas autóctonas, las nocturnas», indica Falcó.

El también profesor de Zoología en la UV e investigador del instituto Cabanilles, Joaquín Baixeras, detalla que las polillas migran y nos visitan todos los años y, después de una primavera lluviosa y con el ascenso de las temperaturas se ha producido una eclosión importante de ejemplares «que buscan oportunidades, plantas que tengan brotes verdes en puntos donde la primavera va más retrasada», eso sí lanza un mensaje de tranquilidad «ya que ni suponen problemas de salud pública ni son polillas de la ropa».

Casi a la vez que las polillas, las cucarachas y los mosquitos empiezan a tener protagonismo en las zonas con más humedad de la ciudad, en pedanías y barrios como Benimaclet y Campanar más pegados a la huerta, en el Marítimo, avenida de Francia y Alameda y también en Ciutat Vella, donde está el alcantarillado más antiguo del casco urbano.

Cucarachas en el Cabanyal, polillas y avispa mamut. LP

En el caso de las cucarachas, la periplaneta americana llegó a la ciudad hace más de 20 años «y en invierno han estado escondidas en el alcantarillado y ahora, con la subida de las temperaturas, empiezan a estar más activas», indica el profesor J. Vicente Falcó.

Desde Lokímica, empresa que lleva el control de plagas en Valencia, Jesús López, biólogo de la delegación de Valencia, explica que la ciudad de Valencia «tiene el clima ideal para que se reproduzcan por el calor y la humedad. Cuando se dan esas dos condiciones, salen a buscar alimentos».

En zonas como el Cabanyal ya han remitido avisos al 010 del Ayuntamiento de Valencia por la proliferación de cucarachas en aceras e incluso entrando a casas. «Hemos tenido estos días muchas popillas y ahora, con el calor, empezarán a salir cucarachas. Entre el agua y el calor, será un verano complicado», indica Daniel Adell, de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar.

Desde el área de Sanidad del Ayuntamiento y desde Lokímica explican que los tratamientos se hacen durante todo el año «y hay 25 técnicos en la calle todos los días del año, de los que 18 se dedican al tratamiento del alcantarillado con nueve equipos, con distritos asignados».

Estos tratamientos tienen más efectividad en las zonas próximas a las tapas de las arquetas, ya que no pueden abarcar todo el recorrido de la ancantarillado, pero se completa el tratamiento «con barreras con insecticidas que se ponen en las paredes del alcantarillado y tiene efecto repelente y cuando lo tocan, mueren», indican en Lokímica.

Eso sí tanto Vicente Falcó como Jesús López coinciden en señalar que «si las temperaturas son altas, se reproducen más y los ciclos se hacen más rápidos, llegan antes a adultos y se reproducen más».

De hecho, Falcó añade que «por un lado, se da la circunstancia de que a finales de mayo ya hemos alcanzado los 30 grados, y por otro lado, los veranos se hacen más largos porque el calor se prolonga y tanto para mosquitos como para cucarachas, se traduce en que la población se incrementa porque se crean más generaciones».

Según Falcó, «es importante que las entidades que se encargan del control de plagas, a nivel de ayuntameintos o del Consell, estén atentos e inicien el calendario de vigilancia y que empiecen con los tratamientos y no esperar a julio».

En cuanto a los mosquitos, los zumbidos de la especie más común ya vienen dando malas noches a los vecinos desde marzo o abril, pero el mosquito tigre tendrá dos puntos álgidos, en julio y en septiembre. Desde Lokímica detallan que se hacen tratamientos periódicos a zonas más sensibles como los parques, centros de salud, estaciones de tren y atobuses, que es donde hay más trasiego de personas, o en zonas con agua estancada. Son tratamientos mensuales de larvicidas«.

Otra especie que muchos vecinos comiezan a ver es la avispa mamut merodeando por sus casas, pero a pesar que son de gran tamaño, el profesor de Zoología, J. Vicente Falcó, aclara que «no son agresivas, no pican a las personas. Es una avispa que está en Valencia en zonas naturales con vegetación de plantas y donde pueda haber estercoleros, donde viven gusanos de escarabajos del estiercol. De los huevos salen larvas que atacan a los gusanos de los escarabajos, se alimentan de ellos y los matan. En el caso de los adultos se alimentan de néctar de las flores».