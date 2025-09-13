Valencia renueva la iluminación del circuito del running del Jardín del Turia La actuación de la Fundación Deportiva Municipal abarcará 5,7 kilómetros del carril para corredores viejo cauce y estará culminada a finales de año

S. V. Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:12

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha iniciado las obras de renovación, ampliación y mejora del alumbrado específico del Circuito Valencia Ciudad del Running que discurre por varios tramos del Jardín del Turia, durante más de 5,7 kilómetros del trazado, y que supone una inversión de 230.000 euros, sufragados por el Plan de Sostenibilidad Turística.

Para la concejala de Deportes, Rocío Gil, esta actuación llega «para mejorar las condiciones de seguridad y práctica deportiva en la instalación deportiva más utilizada al aire libre. Valencia es la Ciudad del Running y, desde el gobierno municipal, lo seguimos demostrando con esta apuesta por la renovación de uno de los símbolos deportivos más representativos de nuestra ciudad». Además, la edil ha recordado que «esta es la primera de tres fases de renovación y actualización del carril, que ya ha cumplido 10 años. A finales de año, se procederá también a la repavimentación de todo el circuito, mejorando la usabilidad y estabilidad de los corredores y, por último, ya el año que viene, se ejecutará la ampliación del carril ya anunciada fechas atrás con el acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso».

Esta primera intervención contempla la instalación de farolas adaptadas al entorno natural y verde del Jardín, así como la mejora del alumbrado del carril específico para corredores. Esta actuación garantiza una iluminación uniforme durante los más de 5 kilómetros del trazado. Durante el proceso, se van a sustituir las balizas empotradas por columnas de alumbrado con brazos orientados y luminarias LED de alta eficiencia, capaces de proporcionar una iluminación más potente. Por último, se actualizará la cartelería, indicando los puntos de hidratación más cercanos, la ubicación de los desfibriladores y puntos de cardio-protección que se encuentran en las instalaciones deportivas municipales a lo largo del Jardín del Turia.

Esta intervención, que estará finalizada antes de final de año, se complementará con una segunda fase, que comprenderá la sustitución completa de los 5.731 metros del pavimento actual del Circuito Valencia Ciudad del Running, que acometerá la Fundación Trinidad Alfonso. La remodelación se realizará cuando finalicen las obras de mejora de iluminación. Ya en una tercera fase, el próximo año 2026, se acometerá la ampliación del carril, dejando totalmente renovada la instalación deportiva de la ciudad más utilizada, como lo demuestran los 671.899 usos durante 2024.