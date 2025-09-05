Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur
Polideportivo de Abastos, cuya reforma y gestión se licita de nuevo. Iván Arlandis

El Ayuntamiento de Valencia pondrá fin a la degradación del polideportivo de Abastos con la licitación de la reforma y la nueva gestión para 25 años

El recinto con dos piscinas, salas dirigidas y de musculación tiene la concesión caducada desde 2018 y la empresa que entré tendrá que invertir 8 millones de euros en mejoras

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:15

Por fin se va a poner remedio a la galopante degradación del complejo deportivo de Abastos que llevan años denunciando los vecinos. Y es que ... el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local la puesta en marcha del proceso de licitación de las obras de reforma y nueva gestión de todo el complejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  8. 8 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia pondrá fin a la degradación del polideportivo de Abastos con la licitación de la reforma y la nueva gestión para 25 años

El Ayuntamiento de Valencia pondrá fin a la degradación del polideportivo de Abastos con la licitación de la reforma y la nueva gestión para 25 años