El Ayuntamiento de Valencia pondrá fin a la degradación del polideportivo de Abastos con la licitación de la reforma y la nueva gestión para 25 años

Por fin se va a poner remedio a la galopante degradación del complejo deportivo de Abastos que llevan años denunciando los vecinos. Y es que ... el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local la puesta en marcha del proceso de licitación de las obras de reforma y nueva gestión de todo el complejo.

No hay que olvidar que la concesión estaba caducada desde el año 2018, siete años en los que los usuarios han manifestado en múltiples ocasiones que había serios problemas de higiene y mantenimiento del centro, un recinto con dos piscinas y salas para actividades dirigidas y de musculación.

La empresa que se quede la concesión tendrá que invertir ocho millones de euros en las obras de mejora necesarias y, a lo largo de 25 años, se calcula que invertirán en gestión y mantenimientos alrededor de 101 millones de euros.

Ya el pasado mes de mayo la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lamentó que el gobierno anterior no hiciera nada por licitar de nuevo la concesión o por mejorar el estado de las instalaciones y también apuntó que había tres empresas interesadas en gestionar el polideportivo de Abastos.

Entonces ya adelantó que había tres empresas por lo menos que habían mostrado interés «porque la instalación de Abastos es atractiva desde el punto de vista empresarial, porque tiene muchos abonados y es un barrio consolidado y habrá buenos planes de inversión».

En la visita que Catalá hizo a Abastos ya se refirió al PSPV, puesto que llevaban en la anterior legislatura los polideportivos, y dijo que no sabía «a qué se dedicaba el PSPV, con Borja Santamaría, o Ribó en la Fundación Deportiva Municipal, si a jugar a la playa o si se iban a tomar cafés porque no sacaron ninguna concesión».

Por su parte, en esa visita la entidad vecinal ya transmitió el hartazgo de los residentes y usuarios del polideportivo «porque no hay una higiene mínima en las instalaciones. Hay gente que hemos dejado de ir. Los ascensores no funcionan desde hace años, hay problemas con el aire acondicionado y la calefacción, no se limpien los baños, no va el torno de la entrada y puede pasar quien quiera».

Así pues, ahora sí se da inicio al procedimiento de adjudicación para contratar la concesión de servicios de la instalación deportiva del complejo deportivo cultural de Abastos, que incluye la ejecución de unas más que necesarias obras de reforma y dotación de todo el equipamiento necesario para su explotación.

Además, tal como establecen los pliegos técnicos y administrativos, la concesión de la gestiónd de este recinto será por un plazo máximo de duración del contrato es de 25 años.

Al tratarse de una concesión de servicios, el contrato no conlleva gasto, ya que la empresa que se haga cargo de la misma deberá ingresar un canon fijo y otro variable. El Ayuntamiento ha optado por convocar procedimiento restringido para la adjudicación del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 131.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La empresa que resulte adjudicataria de la concesión, además de la explotación y gestión del servicio deportivo, deberá llevar a cabo prestaciones como la redacción del proyecto de ejecución y de actividad; la redacción del plan de explotación y gestión deportiva y del plan de mantenimiento integral; también la ejecución de las obras correspondientes al proyecto; la dotación de todo el equipamiento de la instalación deportiva y el mantenimiento integral de la instalación deportiva.

Es importante resaltar que no es el único complejo deportivo con la concesión caducada, en la misma situación se encuentra el recinto deportivo de Orriols, que además sigue cerrado a la espera de la reforma de la cubierta porque la instalación también está en mal estado por la inacción del anterior gobierno; y lo mismo ocurre en la piscina de Ayora, en Marxalemes y Patraix.

Intervenciones pendientes

Cabe recordar que el complejo deportivo y cultural de Abastos fue inaugurado en 2003. Tras más de dos décadas, el edificio, las instalaciones y los equipamientos, requerían una importante inversión en reposición, reforma y ampliación, «para subsanar las incidencias detectadas, adaptar las instalaciones a la normativa vigente, y dotarlas de mayor funcionalidad y operatividad, ya que su simple reparación no alcanzaba las exigencias de las nuevas normativas de obligado cumplimiento», tal como ha determinado el personal técnico de los servicios municipales.

Desde el Ayuntamiento de Valencia aseguran que han dado un paso más en la recuperación del complejo municipal de Abastos.

Actualmente, se están llevando a cabo las obras de rehabilitación del edficio, antiguo mercado, que ocupa toda una manzana. Se está actuando en cinco ámbitos del conjunto arquitectónico: fachadas principales (calles Alberic y Bon Orde); fachadas y elementos exteriores de la nave derecha; fachadas del pasaje; la cubierta lucernario de la nave derecha y el pasaje, así como los pavimentos exteriores y del hall. Todo ello ejecutado por la empresa CLEOP con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Arquitectura racionalista

El edificio de Abastos está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y constituye un ejemplo significativo de arquitectura racionalista en la ciudad. Diseñado por el arquitecto Javier Goerlich Lleó, su construcción comenzó el 1 de diciembre de 1940. Tras diferentes interrupciones, la actuación concluyó definitivamente el 28 de junio de 1948, por lo que actualmente tiene una antigüedad de 77 años.

El inmueble ocupa dos manzanas completas, con una superficie total de 23.800 m2. El conjunto arquitectónico original, es decir, los edificios y sus partes, los espacios que las relacionan y el vallado de la parcela, está considerado de interés patrimonial.

El edificio está rodeado por calles interiores separadas del exterior por una gran verja de hierro con pilastras de piedra caliza. En origen, además de los puestos para la venta, contaba con dependencias administrativas, peso público, oficina de especies grabadas, servicio de inspección veterinaria, estanco y cafetería, entre otras. En la actualidad acoge el IES Abastos, una comisaría de la Policía Nacional, las dependencias del polideportivo y la piscina municipal dependientes de la Fundación Deportiva Municipal (FDM).