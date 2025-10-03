Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hostal clandestino que causa molestias a los vecinos de Mestalla. LP

El Ayuntamiento de Valencia ordena el cese de actividad al hostal clandestino del barrio de Mestalla

La orden indica a los propietarios que si no cumplen con el requerimiento la Policía Local precintará el local

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:12

Comenta

Los vecinos del barrio de Mestalla volverán a descansar tranquilos. El Ayuntamiento de Valencia ha enviado una notificación oficial de cese de actividad al hostal que desarrollaba su actividad sin la licencia reglamentaria ... . Desde el Consistorio han explicado es dicho local clandestino que deberá cesar en el ejercicio de su actividad de manera voluntaria, o será la Policía Local quien precinte las habitaciones y el local conflictivo.

