Urgente El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros
Reunión de los concejales Juan Giner, Jesús carbonell, Julia Climent y Marta Torrado, con la entidad vecinal de la Malvarrosa. Ayto. Valencia

El Ayuntamiento de Valencia creará un grupo de trabajo con los vecinos de la Malvarrosa para decidir el futuro de las Casitas Rosa

El Consistorio anuncia un plan urbanístico para definir qué bloques se derribarán, las nuevas zonas verdes y dotaciones, un plan que los vecinos llevan desde la década de los 90 reclamendo y que el gobierno de Ribó ya dejó en el aire

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:37

Comenta

Cuatro concejales del Ayuntamiento de Valencia se han desplazado este martes al barrio de la Malvarrosa para retomar las reuniones con la entidad vecinal y ... planificar qué hacer con las Casitas Rosa, esas construcciones de los años 60 que se hicieron para realojar a afectados por la riada del 57 y que llevan décadas convertidos en uno de los principales focos de la venta de droga en Valencia.

