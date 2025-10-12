Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
Sede de un colegio de Castellar-l'Oliveral. LP

El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia

A la clausura de 19 centros se suma la recomendación de no hacer actividades en el patio del resto de colegios y el cierre de nuevo de parques, jardines y cementerios

L. S.

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:56

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros educativos ubicados en las pedanías del sur que resultaron afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y en los colegios asentados en zonas indundables, como los centos próximos al Paseo Marítimo de Valencia.

La suspensión se produce después de que la Generalitat haya decretado la alerta naranja por lluvias y la amarilla por tormentas.

Esta es la segunda ocasión en que se suspende la actividad docente en un total de 19 centros catalogados en zonas indundables de Valencia ciudad y pedanías, los mismos que tampoco se abrieron el pasado 29 de septiembre, al coincidir también con alerta naranja.

Con este escenario el protocolo municipal prevé suspender en barrios cartografiados como inundables por el Patricova y en las pedanías del sur.

Entre los centros que no abrirán este lunes figuran el CEIP Camí de l'Horta de Benimámet-Beniferri (por la proximidad del cauce del río); el CEIP José Senent de Massarrojos; el IES Isabel de Villena (Marítimo=; el CEIP Vicente Blasco Ibález (Marítimo), la escola privada de música Agrupació Musical de Massrrojos; el Centre Estranger de Valencia; Montessori Scholl (Valencia); y el centro pivrado Nuestra Señora del Rosario (Valencia).

En el listado de cierre de centros también figura el CEIP Forn d'Alcedo; el CEIP Padre Manjón (Valencia); la escola privada de música Santa Cecilia Castellar-l'Oliveral; la escola privada de música C. Instructivo musical de Castellar-l'Oliveral y el IES El RFavatxol (castellar -l'Oliveral).

Se completa el cierre de colegios con el CEIP Castellar-l'Oliveral; el centro privado de educación Infantil de Primer ciclo Sambori-La Torre; el centro privado de FP CFFolgado (Valencia); el CEE público Rosa Llácer (Castellar-l'Oliveral); el centro privado de educación Infantil Primer ciclo Formiguetes (Castellar-l'Oliveral) y la escola privada de música Sedajazz (Valencia).

Además, se recomendado al resto de centros escolares de Valencia no realizar actividades en el patio.

También se activan el resto de medidas habituales: cierre de parques y jardines, cementerios, suspensión de la actividad al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal y la apertura del Centro de Emergencias Sociales (CAES) de Emergencias Climáticas del Carmen.

Te puede interesar

