El Ayuntamiento sellará las juntas de las torres de Serranos para evitar filtraciones de agua

El Ayuntamiento de Valencia tratará con morteros de cal hidrófugos las juntas de los escalones de subida a las torres de Serranos después de que ... los vecinos denunciaran la situación en la junta de distrito de Ciutat Vella. Además, se desbrozarán las hierbas que han crecido entre las juntas de los sillares y en el foso que rodea las torres.

«Realizada inspección a las torres de Serranos por parte de la Oficina Técnica del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, se ha comprobado que existen unas filtraciones de agua por la junta entre el encuentro de la escalera con el muro. Esto no supone ningún riesgo porque no generan un problema de insalubridad ni de estabilidad», indica el informe del Consistorio al que ha tenido acceso este diario. «Aunque las manchas no ponen en peligro la integridad del monumento, se ha solicitado a los Servicios Centrales Técnicos que procedan sellar con morteros de cal hidrófugos las juntas de los escalones de subida a las Torres y el encuentro de la misma con el muro de piedra y con el antepecho que hace de barandilla, así como la limpieza de las juntas afectadas», asegura el documento.

Además, con motivo de la humedad existente «sale algo de vegetación entre las juntas de los sillares, circunstancia que se ha comunicado igualmente a los Servicios Centrales Técnicos para que procedan a solventar también dicha incidencia», reza el informe. Además, fuentes municipales apuntan que este problema puede haberse dado también por la primavera tan lluviosa que ha sufrido la ciudad.

Lo cierto es que las humedades son visibles desde la parte inferior de la torre, así como el punto de confluencia de los arcos que se ven al cruzar el monumento por la puerta principal. La vegetación crece asilvestrada en el foso de las torres, que sirvieron como cárcel hace siglos. Se trata de uno de los monumentos más visitados de la ciudad: cualquier ruta turística que recorra el centro de la ciudad pasa sí o sí por las torres de Serranos, una de las muestras de arquitectura medieval más bien conservadas de la ciudad.

Restos de descuido y abandono en las torres, este jueves. JL BORT

Las torres de Serranos fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931. En el siglo XIV los jurados de Valencia encargaron contratar al maestro Pere Balaguer la construcción de esta zona fortificada. Son, junto a las torres de Quart, el resto mejor conservado de la antigua muralla. Durante la Guerra Civil sirvieron de depósito de las obras de arte del museo del Prado y, de hecho, en 1936, se construyó una bóveda de hormigón armado sobre el suelo del primer piso que estaba destinada a evitar que las obras de arte, que estaban depositadas en el piso más bajo, sufrieran daños en caso de bombardeo. En el año 2000 se limpió la piedra y ya se restauró la puerta.

Desde entonces, no han estado exentas de polémicas por asuntos tan variados como grafitis o aparcamiento de bicicletas amarradas a la verja que rodea el baluarte. El episodio más grave se vivió en 2019, cuando un incendio dañó las puertas de madera. Un año más tarde, el Síndic de Greuges exigió al Ayuntamiento de Valencia que arreglara cuanto antes las puertas de las Torres de Serranos. Una denuncia del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural motivó la exigencia del Síndic al Consistorio, que tuvo que tomar medidas urgentes para adecentar las puertas, afectadas por un incendio ocurrido de madrugada.