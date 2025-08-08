Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las obras del interior de la escuela infantil Solc en pleno agosto. LP

El Ayuntamiento mejora y amplía las instalaciones de la escuela infantil Solc

Las obras del centro tendrán un coste de más de 71.000 euros y finalizarán a punto para el comienzo del curso escolar

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:32

La escoleta infantil municipal Solc, situada en la calle Tres Forques, se encuentra actualmente en plenas obras para mejorar su seguridad, habitabilidad y funcionalidad. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido aprovechar los meses estivales para poder trabajar los más rápido posible sin interferir la actividad docente y que los alumnos puedan disfrutar de «unas instalaciones más accesibles y renovadas» a la vuelta de las vacaciones.

Según ha explicado la concejala de Servicios Centrales Técnicos y alcaldesa en funciones, Julia Climent, «se trata de una inversión de 71.000 euros que mejora y amplía considerablemente las instalaciones». Las obras empezaron el pasado 1 de julio y se espera que estén finalizadas para el nuevo curso escolar 2025-2026.

Algunas de las mejoras que se pretende conseguir con estas obras son: la instalación de un cuarto de baño adicional para el personal del centro, la ampliación del comedor, la construcción de una zona de almacén general y de acceso a la zona de cocina y lavado, las dos con almacenamiento, y la remodelación de las puertas interiores del centro para cumplir la normativa de accesibilidad.

La escoleta infantil municipal Solc ofrece primer ciclo de educación infantil para alumnado de 0 a 3 años con 99 plazas autorizadas por la Conselleria de Educación de la Generalitat. Hay tres aulas autorizadas de 1 a 2 años y otras tres de 2 a 3 años.

