Alzira realiza mejoras en los colegios públicos durante el verano El Ayuntamiento invierte 71.000 euros en varias obras que finalizarán antes del inicio de curso

A. T. Alzira Viernes, 8 de agosto 2025, 14:47

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Obras y Infraestructuras Públicas, ha puesto en marcha durante este verano un conjunto de actuaciones de mantenimiento y mejora en los colegios públicos de la ciudad, con el objetivo de que estén en óptimas condiciones para el inicio del próximo curso escolar.

En concreto, se están llevando a cabo trabajos de pintura en el CEIP Ausiàs March, CEIP Blasco Ibáñez, CEIP Carmen Picó, CEIP García Lorca y CEIP Lluís Vives, con un presupuesto total de 33.163 euros.

Las actuaciones incluyen el rascado de pintura en muros interiores, la reparación de pequeños desperfectos o fisuras en paramentos interiores enlucidos y el revestimiento con pintura plástica acrílica en superficies verticales y horizontales. Todos estos trabajos estarán finalizados antes de la entrada del alumnado para el nuevo curso escolar.

Además, se realizan trabajos de obra menor en el CEIP Lluís Vives y en el CEIP Ausiàs March, con un presupuesto total de 37.837 euros. Estas actuaciones incluyen la demolición de tabiques, revestimientos, sanitarios y falsos techos, la instalación completa de fontanería y saneamiento, también la eléctrica así como la colocación de nuevos revestimientos y falsos techos.

El concejal de Obras e Infraestructuras Públicas, Vicent de la Concepción ha manifestado que «con estas actuaciones, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el mantenimiento adecuado de los espacios educativos públicos, garantizando entornos escolares seguros, accesibles y dignos para el alumnado, profesorado y personal de servicio».

