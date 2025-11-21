El Ayuntamiento de Valencia compra 3 nuevos vehículos de bomberos tras las protestas de los efectivos del Cuerpo

El Ayuntamiento de Valencia parece haber reaccionado a las protestas que su Cuerpo de bomberos realizó esta misma semana frente al edificio consistorial. Y ... es que centenares de efectivos denunciaron que el mal estado de sus camiones había provocado incidentes y lesiones graves a algunos compañeros mientras acudían a atender emergencias. Ahora, el Compra 3 vehículos nuevos mientras el camión defectuoso se encuentra ya fuera de servicio.

El pasado miércoles centenares de bomberos del Ayuntamiento de Valencia realizaron una protesta silenciosa contra el gobierno municipal. Los efectivos denunciaron que el estado de alguno de los vehículos era peligroso para la integridad de los profesionales, una situación de la que informaron en multitud de ocasiones y que, según ellos, desde el Consistorio no se tomaban medidas definitivas para solucionarlo. Así, los vehículos defectuosos provocaron caídas en marcha de algunos bomberos cuando acudían a atender emergencias. Los sindicatos indicaron que los mandos del Cuerpo no se responsabilizaban de dichos incidentes.

Con motivo de las protestas, desde el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia se aseguraba que el camión defectuoso ya se encuentra fuera de servicio y se estudiaba con la empresa la posibilidad de modernizar los vehículos de manera que emitan avisos cuando pueda fallar el cierre. «El vehículo ha sido revisado y cumple todas las inspecciones y papeles en riesgos laborales», afirmaron desde el Cuerpo. Del mismo modo, la Jefatura recordó que el actual Gobierno «ha triplicado las inversiones en mantenimiento de los equipos para atender las reivindicaciones que los propios efectivos nos han trasladado».

Dentro de esa inversión, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que renovará el parque móvil del Departamento de Bomberos gracias a la próxima adquisición de tres vehículos destinados a las tareas de extinción y salvamento. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada este viernes, ha adjudicado el contrato de suministro de un vehículo reserva de aire a la empresa Iturri S.A., por un importe total de 425.000 euros y de dos camiones de transporte logístico a la mercantil Flomeyca S.A., valorados en 474.300 euros. Ambas empresas disponen de un plazo de 10 meses para suministrar los tres vehículos de emergencias, que tienen un valor global de casi 900.000 euros.

En este contexto se enmarca tanto la adquisición de un vehículo completamente equipado con materiales, herramientas y equipos relacionados con respiración de aire, así como el suministro de dos vehículos logísticos especializados, destinados principalmente al transporte de materiales, herramientas y maquinaria diversa. «La incorporación de estos vehículos responde a la necesidad de garantizar un desplazamiento ágil, seguro y eficiente de recursos tanto en situaciones ordinarias como en emergencias de gran envergadura», han afirmado desde el Consistorio.