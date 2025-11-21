Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada
Imagen de archivo de una vehículo de Bomberos. Iván Arlandis

El Ayuntamiento de Valencia compra 3 nuevos vehículos de bomberos tras las protestas de los efectivos del Cuerpo

Representantes sindicales denunciaron que el mal estado de los camiones había provocado caídas en marcha de algunos compañeros

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia parece haber reaccionado a las protestas que su Cuerpo de bomberos realizó esta misma semana frente al edificio consistorial. Y ... es que centenares de efectivos denunciaron que el mal estado de sus camiones había provocado incidentes y lesiones graves a algunos compañeros mientras acudían a atender emergencias. Ahora, el Compra 3 vehículos nuevos mientras el camión defectuoso se encuentra ya fuera de servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos
  10. 10 Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia compra 3 nuevos vehículos de bomberos tras las protestas de los efectivos del Cuerpo

El Ayuntamiento de Valencia compra 3 nuevos vehículos de bomberos tras las protestas de los efectivos del Cuerpo