Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia Una persona es trasladada al hospital Clínico por inhalación de humo en la planta 10 de un edificio, y el fuego ya ha sido controlado

José Molins Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:25 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

Un incendio en plena avenida de Blasco Ibáñez de Valencia en la tarde de este lunes ha creado momentos de angustia y alarma y ha concentrado a decenas de personas observando la actuación de los bomberos, que han tenido que rescatar a una persona de la casa donde se había originado el fuego. La han trasladado al hospital Clínico por un ataque de ansiedad e inhalación de humo.

El incendio se ha producido en el Pasaje Doctor Bartual Moret de Valencia, en una vivienda de la planta 10 de ese edificio. Una persona y su mascota estaban en el interior y han tenido que subir los bomberos para rescatarlas y ponerlas a salvo.

Tras controlar el fuego, los bomberos trabajan en la ventilación del resto de las viviendas del edificio para evitar que haya problemas. El incendio se ha originado sobre las 20.15 horas en la cocina de un inmueble de esa décima planta. No hay heridos de gravedad, los bomberos han desalojado el edificio por completo y controlado el fuego.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es