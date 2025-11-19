Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Inundación en La Torre: arranca el primer simulacro en una de las pedanías de Valencia golpeadas por la dana
Protesta de Bomberos frente al Ayuntamiento de Valencia. LP

Bomberos de Valencia protestan frente al Ayuntamiento por el estado de sus equipos

Los efectivos denuncian que su Jefatura no se quiere responsabilizar de la caída de un compañero por el mal cierre la puerta de un camión

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Bomberos del Ayuntamiento de Valencia han realizado este miércoles una protesta silenciosa frente al edificio consistorial para protestar por el estado de los vehículos con ... los que acuden a atender las emergencias. Los efectivos han salido a la calle «cansados de la falta de transparencia», ya que ellos insisten en que oa Jefatura no se quiere responsabilizar de los fallos de la puerta de un camión que ha provocado la caída de bomberos con el vehículo en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  5. 5

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  6. 6

    La televisión se apaga para el Valencia
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bomberos de Valencia protestan frente al Ayuntamiento por el estado de sus equipos

Bomberos de Valencia protestan frente al Ayuntamiento por el estado de sus equipos