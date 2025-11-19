Bomberos de Valencia protestan frente al Ayuntamiento por el estado de sus equipos
Los efectivos denuncian que su Jefatura no se quiere responsabilizar de la caída de un compañero por el mal cierre la puerta de un camión
Valencia
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:06
Bomberos del Ayuntamiento de Valencia han realizado este miércoles una protesta silenciosa frente al edificio consistorial para protestar por el estado de los vehículos con ... los que acuden a atender las emergencias. Los efectivos han salido a la calle «cansados de la falta de transparencia», ya que ellos insisten en que oa Jefatura no se quiere responsabilizar de los fallos de la puerta de un camión que ha provocado la caída de bomberos con el vehículo en marcha.
