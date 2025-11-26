Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada de Housing Marítim by Sharingco. Irene Marsilla

De antiguas oficinas de la zona portuaria de Valencia a apartamentos turísticos

Los nuevos alojamientos para visitantes están ubicados en una manzana donde cohabitan un taller mecánico, una gasolinera y un centro de Crossfit

Rosana Ferrando

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:30

Housing Marítim es uno de los muchos bloques de apartamentos turísticos que han tomado la calle Juan Verdeguer, en El Grao. Este se encuentra en ... el número 4, en el cruce entre las antiguas industrias y las nuevas promociones. Su existencia, que tiene menos de un mes, resume la transformación que vive Valencia: de ser las oficinas de un taller a convertirse en un conjunto de apartamentos turísticos. Comparte manzana con la nave de Glass Drive, que recuerda la historia industrial del barrio y un gimnasio moderno que encaja con la estética residente de a zona. Estos apartamentos se han sumado a la zona de forma discreta. Muchos vecinos ni siquiera han reparado en su existencia. Ahora son un punto más en los mapas de las apps de reservas de apartamentos turísticos.

