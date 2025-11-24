Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una embarcación de Costa Cruceros, con capacidad para 3.780 personas. LP.

Un nuevo crucero esquiva las limitaciones del puerto y de Catalá y llegará en primavera a la Comunitat

La embarcación comenzará los trayectos a partir del 15 de abril y contará con una capacidad de unos 3.800 pasajeros, la más elevada de 2026

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Un nuevo crucero prepara su desembarco en la Comunitat. Los puertos de Valencia y de Alicante recibirán de manera alternativa y a partir del 15 ... de abril del próximo año la embarcación de gran tamaño Costa Pacífica, de la empresa Costa Cruceros, que tiene capacidad para 3.780 personas. El navío esquiva así las limitaciones que tanto el puerto de Valencia como el Ayuntamiento han dispuesto a la llegada de los megacruceros debido a las obras de ampliación del enclave marítimo y de la apuesta de la alcaldesa del 'cap i casal', María José Catalá, por un turismo controlado de «calidad y sostenible».

