Un nuevo crucero esquiva las limitaciones del puerto y de Catalá y llegará en primavera a la Comunitat

Un nuevo crucero prepara su desembarco en la Comunitat. Los puertos de Valencia y de Alicante recibirán de manera alternativa y a partir del 15 ... de abril del próximo año la embarcación de gran tamaño Costa Pacífica, de la empresa Costa Cruceros, que tiene capacidad para 3.780 personas. El navío esquiva así las limitaciones que tanto el puerto de Valencia como el Ayuntamiento han dispuesto a la llegada de los megacruceros debido a las obras de ampliación del enclave marítimo y de la apuesta de la alcaldesa del 'cap i casal', María José Catalá, por un turismo controlado de «calidad y sostenible».

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tiene previsto a lo largo de 2026 retomar las obras de ampliación de la terminal norte que llevan proyectadas desde hace más de una década, pero que se han visto ralentizadas por distintas trabas económicas, burocráticas y medioambientales. De hecho, aunque la dársena de protección de la terminal norte se terminó en 2012, el proyecto constructivo para finalizar el interior del recinto con un muelle de contenedores no se aprobó en el Consejo de Ministros hasta diciembre de 2023.

Estas obras obligarán a reducir el tamaño de los cruceros que acceden al puerto de Valencia, cuyo límite será de 300 metros de eslora. Así se constata en las previsiones de llegadas de la APV, donde se indica que en 2025 han atracado decenas de embarcaciones con capacidad para más de 4.000, 5.000 y hasta 6.000 pasajeros, mientras que la más grande del próximo año será la del Costa Pacífica junto a otra de 3.800 viajeros. Ambas han conseguido escurrirse de las limitaciones. En el caso de la naviera que ha anunciado su llegada este lunes, también habrá alrededor de un millar de tripulantes.

Las prohibiciones por cuestión de logística van en consonancia con la idea de Catalá de restringir la llegada de megacruceros, aunque este término no tiene una definición exacta. Así lo expresó por primera vez a mediados de 2024, cuando mencionó que veía con buenos ojos la llegada de barcos con hasta 750 pasajeros o que hagan noche en la ciudad, dejando en el aire su apoyo a los que únicamente desembarcan a miles de personas durante unas horas. También añadió que era «de sentido común que no puedan atracar dos cruceros al mismo tiempo».

El crucero ofrecerá embarques y desembarques alternos desde Alicante y Valencia, aunque la empresa no ha aclarado todavía si aquellos pasajeros que salgan desde un destino volverán obligatoriamente al mismo o si puede darse el caso de salir desde una ciudad y desembarcar en la otra. «Dependerá de la disponibilidad de los puertos, pero es un tema que tenemos que consultar con costas», remiten desde la compañía. Sí que especifican que los pasajeros dispondrán de un servicio de autobús gratuito entre ambas ciudades para realizar el traslado en caso de desearlo.

El recorrido transcurrirá por el mar Mediterráneo, con paradas en España, Francia e Italia. Algunas de las ciudades que se incluirán son Roma, La Spezia, Savona, Marsella o Palma.