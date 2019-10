«La Albufera está en la UVI» Visitantes realizando un paseo en barca por el lago de la Albufera. / Manuel Molines La directora del parque natural, Paloma Mateache, alerta sobre la proliferación de algas en el humedal PACO MORENO Valencia Jueves, 3 octubre 2019, 16:23

La directora del Parque Natural de la Albufera, Paloma Mateache, ha advertido esta mañana en la Universidad Católica de Valencia que el parque «es un enfermo, no sé hasta qué punto terminal, pero que en estos momentos está en la UVI. El problema es que nos hemos acostumbrado a verla así y la gente no sabe que su color verde se debe a una proliferación de algas tremenda debida a la gran materia orgánica que recibe el lago. Debería tener aguas cristalinas con mucha vegetación acuática pero ahora sus aguas están como las de las depuradoras».

Mateache ha participado en la quinta edición de las Jornadas sobre 'Población, Seguridad y Territorio', centradas en la seguridad del medio ambiente, organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Grado en Criminología de la UCV en colaboración con la Guardia Civil.

En su intervención, ha apelado a la necesidad de recuperar el lago, «pues incluso en el estado en el que se encuentra, cumple unas funciones esenciales. Hemos visto lo que ha pasado en la Vega Baja y, en ocasiones, en las proximidades de Valencia ha llovido en cantidades parecidas y la Albufera y el arroz han absorbido esos flujos de agua. Es esencial, como también su función de protección contra la intrusión salina».

Los problemas principales que tiene el parque natural, según ha detallado esta experta, son de cantidad y de calidad de agua. Así, «tenemos problemas con el mantenimiento y conservación de determinadas comunidades que deberían existir en la zona. Además, hay muchas actividades en el entorno que la degradan, tanto por vertidos como por ruidos innecesarios, construcciones e infraestructuras; actuaciones que deben mitigarse para que la Albufera vuelva a estar en condiciones».

Mateache ha insistido en ello con la esperanza de recuperar el parque natural, convencida de que su situación es «reversible», pues «estos ecosistemas tienen una resiliencia brutal sólo necesitan agua y limpia». Urge, pues, «que dejen de llegar aguas residuales y no abastecernos sólo de la que obtenemos en determinados periodos estacionales. Los organismos públicos deben invertir más y la administración del Estado acabar los proyectos iniciados», ha asegurado.

«Este medio alberga una biodiversidad importante, vamos a ganar todos: habitantes y visitantes; los cazadores, que tendrán más caza; los pescadores, con mejor pesca… Por no hablar con todo el patrimonio histórico y cultural que supone para los valencianos», ha expresado

En el encuentro ha participado también el responsable del equipo de Seprona de la Comandancia de Castellón, José Salvador Romero, quien ha ofrecido una visión general sobre la labor de este organismo en la Comunidad Valenciana; y el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Valencia, Joaquín Ramón Baños, que ha expuesto las respuestas de la administración de la justicia ante los distintos delitos en esta materia.

Asimismo, la teniente jefe del SEPRONA de Alicante, Isabel Pellicer, ha concretado las actuaciones de la Guardia Civil en las infracciones y delitos urbanísticos.