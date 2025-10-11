El agua vuelve a desbordar el alcantarillado de La Torre Operarios del Ciclo Integral del Agua, Bomberos y Policía están trabajando en la pedanía para levantar las trapas y desviar la corriente al cauce del río

Lola Soriano Pons Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 13:38 | Actualizado 14:19h.

Los vecinos de la pedanía de La Torre no sólo miran al cielo en estos días de lluvia, también miran con inquietud al suelo, donde las trapas del alcantarillado están supurando el agua que viene de tierras arriba.

En calles como Joan Miró o Dorotea y Margarita Joanes es fácil ver el efecto de la salida del agua por la alcantarilla y, como explica el alcalde pedáneo, Rafa Arnal, «estamos desde las seis de la mañana trabajando en el tema. Hemos llamado de inmediato al Ciclo Integral del Agua, a la Policía y a los Bomberos, y están actuando sin descanso para poder desviar el agua acumulada».

Según detalla, los operarios y distintos servicios se han personado de inmediato «se han abierto las trapas para que el agua fuera saliendo y se está desviando para que se vaya el agua que nos ha venido de arriba hacia el cauce del río y ya ha ido bajando el nivel».

Operarios trabajando en La Torre, apertura de compuertas y calle llena de agua. LP

Tanto el alcalde como representantes vecinales, como Maribel Collado, han detallado que ha llegado a entrar un poco de agua en algunos bajos de la calle Joan Miró y también en un garaje.

Otros vecinos han colgado en redes vídeos donde muestran su preopación, en la zona de Sociópolis, por la cumulación de agua en solares y calles y aseguraban que temen que se les vuelvan a inundar los garajes.

Agua acumulada en La Torre. LP

Desde la entidad vecinal, Collado explica que llevan tiempo «pidiendo que se limpien más los terrenos y las acequias y no sabemos cómo estará la alcantarilla».

La presidenta vecinal de La Torre, Aniuska Dolz, explica que «se tiene que arreglar ya el alcantarillado. Se supone que empiezan a final de año, pero consideramos que con el agua acumulada que estamos viendo estos días, se tendría que actuar ya».