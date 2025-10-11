Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Corte, a primera hora de la mañana de la línea 1 a Bétera ahora ya restablecido J. L. Bort

FGV corta la circulación de la línea 1 entre Picassent y Castelló

La medida preventiva se toma ante las fuertes lluvias que están cayendo y Metrovalencia ya ha solicitado autobuses para ofrecer un servicio sustitutorio

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:38

Poco después de las 10.40 horas se ha restablecido la circulación de la línea 1 del metro entre El Empalme, Godella y Bétera, en cambio, ahora mismo, desde las 12.15 horas, FGV ha tomado la decisión de cortar la circulación de esta misma línea entre las localidades de Picassent y Castelló.

Según explican desde Metrovalencia la decisión se ha tomado, de forma preventiva, por la importante tromba de agua que está cayendo por la zona a estas horas.

De igual modo, comunican que ya han solicitado autobuses para poder ofrecer un servicio sustitutorio e informarán de cuando esté operativo para que los ususarios estén informados.

Plano zonal del metro de Valencia.
Plano zonal del metro de Valencia. LP

Cabe recordar que a primera hora de la mañana, ya se habían producido problemas en la caso de la línea que cubre la zona de Castellón de la Ribera, pero hasta primera hora se tratada sólo de retrasos por la acumulación de agua de forma puntual, ahora ya directamente se ha cortado la línea de forma preventiva por el temporal de lluvias.

Donde sí se ha recuperado la circulación es en la Línea 1, pero en el tramo que une El Empalme con Godella y Bétera. Hasta las 10.40 horas estaba cortado el paso de convoyes porque el nivel del agua superaba el de las vías del tren en un punto donde, en episodios de lluvia, suele acumularse el agua, una situación que será necesario resolver, pero ahora en ese tramo ya se puede circular.

