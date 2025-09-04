Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años
Retirada de basura, en la Devesa. Ayto. Valencia

El Ayuntamiento de Valencia retira 43.500 kilos de basura de la Devesa este verano

Entre los residuos más frecuentes destacan pañuelos, papeles, botellas, latas, comederos de gatos, capazos, sillas de playa rotas e incluso una tienda de campaña y seis pasaportes

L. S.

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:03

La brigada de recogida de residuos sólidos activada por la concejalía de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia, a través de la contrata FCC Equal, ... ha desarrollado una intervención intensiva en la Devesa de la Albufera este verano, centrada en la eliminación de residuos abandonados por visitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  5. 5 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  6. 6 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia retira 43.500 kilos de basura de la Devesa este verano

El Ayuntamiento de Valencia retira 43.500 kilos de basura de la Devesa este verano