Casi 200 bares y restaurantes afectados por la dana no podrán volver a abrir sus puertas

La trágica dana de octubre de 2024 no sólo se llevó por delante vidas, destrozó miles de coches, que quedaron apilados, y arrasó e inundó ... casas, también afectó a miles de comercios que todavía están sufriendo las consecuencias de aquel desastre.

Buena prueba de ello es que cerca de 200 restaurantes, bares y cafeterías de las 75 poblaciones afectadas por la dana no volverán a levantar la persiana. Así lo ha explicado este miércoles Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de Valencia.

Tal como ha indicado, «de los 1.900 o 2.000 locales de hostelería de los 75 municipios afectados por la dana, lamentablemente un 10% o 15% han cerrado y no podrá reabrir».

Por eso, ha insistido en que un año después del trágico desastre de la dana «no se nos pueden olvidar los hosteleros de las zonas afectadas».

De hecho, según Espinar, «el momento más difícil para todos los hosteleros afectados es precisamente ahora y será duro el año 2026 porque financiaremente será complicado».

Sobre este afirmación ha explicado que esto se debe a que «muchos ya estaban endeucados con los ´créditos ICO derivados de la pandemia por Covid». Ha concretado que las deudas «por Icos de la pandemia era del 45% y es una mochila que ya traíamos y ahora con las nuevas financiaciones tras la dana, entre un 10% y 15% de locales de hostelería no han podido abrir».

De igual modo, ha criticado que el «Consorcio de compensaciones todavía tiene pendiente de aportar de 4.800 millones de euros a los distintos sectores productivos de las poblaciones afectadas por la dan. Quedan muchas compensaciones por hacer».

Espinar ha recordado que la hostelería «somos tractores del comercio y el kilómetro cero y una manera de atraer las visitas».

Por todo ello, el presidente de la FHV ha reconocido que «la recuperación va muy lentamente y hay muchos sectroes afectados que no han recibido las compensaciones» y ha añadido que el 80% delPIB proviene de esta zona.

Lógicamente ha añadido que «si en estas zonas la gente ha perdido vehículos, la industria o comercios, eso también ha repercutido en el ánimo de gastar en gastronomía».

Llegado este punto, ha comentado que los hosteleros han lanzado una campaña con el lema 'Tenemos una comida pendiente' «para que la gente que tiene que hacer comidas familiares, de amigos o de empresas promocione la reserva de comidas o cenas en las poblaciones afectadas por la dana».

Ha apelado a la conciencia ciudadana «para que apoyen a la hostelería en esta campaña de Navidad y que se acerquen a degustar la gastronomía de las localidades afectadas por la dana».

También ha añadido que esperan en febrero poder recibir el impulso a un programa de apoyo de la Generalitat de 8 millones de euros.