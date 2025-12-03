Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hosteleros de Valencia, en el centro. LP

Casi 200 bares y restaurantes afectados por la dana no podrán volver a abrir sus puertas

Manuel Espina, presidente de la Federación de Hosteleros de Valencia, lamenta que el Consorcio todavía tiene por repartir 4.800 millones de euros a los damnificados de distintos sectores

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:56

Comenta

La trágica dana de octubre de 2024 no sólo se llevó por delante vidas, destrozó miles de coches, que quedaron apilados, y arrasó e inundó ... casas, también afectó a miles de comercios que todavía están sufriendo las consecuencias de aquel desastre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira y le acusa de robar fármacos en un hospital
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Casi 200 bares y restaurantes afectados por la dana no podrán volver a abrir sus puertas

Casi 200 bares y restaurantes afectados por la dana no podrán volver a abrir sus puertas