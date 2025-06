Una experta en ciberseguridad advierte de las estafas más comunes en vacaciones

P. Chen Martes, 3 de junio 2025, 01:22 Comenta Compartir

María Aperador Montoya, criminóloga especializada en ciberseguridad, enumera en uno de los últimos vídeos de divulgación de su perfil en redes sociales cuáles son las estafas más comunes en las que podemos caer víctimas a la hora de planear nuestras vacaciones de manera online.

Ante el inicio de la temporada veraniega, la experta y formadora en ciberseguridad advierte de cinco peligros principales ante los que los usuarios debemos prevenirnos:

1 Mensajes falsos de aerolíneas

María Aperador advierte en primer lugar de que comprobemos la veracidad de los mensajes que recibimos de las aerolíneas con las que volamos, pues han proliferado los mensajes falsos donde comunican a los viajeros que sus supuestos vuelos se cancelan.

2 Páginas fraudulentas de reserva de viajes

Existe un gran peligro en caer en la trampa de reservar servicios en páginas webs fraudulentas que encontramos bien posicionadas en buscadores como Google, por lo que no se debe escatimar esfuerzos en averiguar si son páginas oficiales y de agencias serias. Aquí se incluirían también mensajes falsos que, al igual que en el caso anterior de las aerolíneas, nos pueden llegar a nuestro correo en nombre de los alojamientos o de páginas como Booking a través de las que hemos reservado, aludiendo a que nuestras reservas se cancelarán o cambiarán si no entramos a un determinado enlace y/o no introducimos nuestra información de pago.

3 Supuestos permisos de «viaje gratis para el primero que pague»

En el vídeo colgado por la experta de ciberseguridad en Tiktok, se muestra un ejemplo de estafa que consiste en atraer a los viajeros con promesas de viajes u otros productos regalados con la excusa de aniversarios de la compañía, Black Friday, u otras fechas significativas. Para conseguir estos productos, se utiliza de cebo la promesa de que el primero que introduzca sus datos de pago y reserve podrá obtenerlos gratis.

4 Sorteos falsos de vacaciones increíbles

Una variante del ejemplo anterior son los anuncios de sorteos fraudulentos a destinos de ensueño. Como explica la criminóloga: «La regla número uno de internet es que lo que parezca demasiado bueno para ser verdad es que no lo es».

5 Correos electrónicos y SMS con «súper ofertas»

En la misma línea, la última estafa común en el ámbito online del que la experta advierte refiere a los e-mails y mensajes de texto que pueblan nuestra bandeja de entrada. En ellos, podemos encontrar atractivas ofertas que no son reales y que lo único que quieren es que caigamos en sus trampas.

