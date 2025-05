La estafa masiva que hackea tu móvil y urge Bizum a todos tus contactos ya está en Valencia

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 4 de mayo 2025, 13:44 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

La imaginación para saquear cuentas en la era digital no se detiene. Un nuevo ejemplo del enredo delictivo a costa de las redes sociales y los sistemas modernos de envío de dinero ha llegado a Valencia, como ha denunciado ante la Policía Nacional una joven de 23 años residente en la ciudad. «De repente, estaban pidiendo 300 euros a todos mis contactos. Y tengo más de 500 entre familiares, amigos, conocidos...».

Elena describe lo que le ha sucedido esta semana para alertar y que otros no caigan en la misma trampa. Todo comenzó el miércoles, con un mensaje de What'sApp recibido en su teléfono y procedentes de dos compañeros «de un mismo departamento». En ellos se solicitaba la habitual colaboración para votar a un candidato en un concurso. «Hola. ¿Puedes votar a mi prima? Es muy fácil. Sólo te llevara un momento...», rezaba aquello.

Y pinchó. De ahí acabó en una web «bastante aparente» y disfrazada por los estafadores con algunas fotos en la que se solicitaba el voto para una niña llamada María en un supuesto concurso de ballet. «Estaban ella y otra candidata, pero María era la que menos votos tenía en el recuento numérico», describe la víctima del engaño informático.

Elena votó por María y se encontró con un nuevo requerimiento: «Para evitar duplicidades en la votación necesitamos que verifique su número de teléfono». Y así lo hizo. Lo siguiente fue un SMS en su móvil que, al ser verificado ya debió dar acceso automático a los estafadores a la cuenta de What'sApp de la víctima. Desde ese instante, los estafadores ya pondían enviar y recibir mensajes bajo la identidad de Elena.

El infierno comenzó el viernes por la mañana, cuando todos y cada uno de los 500 contactos de Elena recibieron el mensaje de los usurpadores digitales:

-«Hola»

-«Hola! Qué tal?»

-«Crees que podrías mandarme 300 euros por Bizum? Mañana te lo devuelvo».

-«?»

-«Tengo que pagar una factura urgente»

Muchos de los interpelados llamaron a Elena para interesarse por su necesidad económica. «De repente, me vi con un aluvión enorme de llamadas de gente que preguntaba por qué necesitaba el dinero. Supe entonces que algo extraño había sucedido. Yo no vi de manera inmediata en la pantalla lo que otros estaban enviando por mí ni las respuestas extrañadas de la gente en mensajes», aclara.

Por lo que supo después, «si alguien accedía a hacer el Bizum, como en principio hizo mi padre, los estafadores facilitaban un nuevo contacto telefónico para el envío del dinero. Decían algo así como 'envíaselo a mi amigo'». Ante este nuevo requerimiento, el progenitor de Elena ya decidió echarse atrás. Sospechó y no siguió adelante. Telefoneo a su hija y pudo comprobar el jaleo del que estaba siendo víctima.

Durante varias horas, trató de poner en orden las cosas. Y no fue fácil. «Con el soporte de What'sApp me encontré con una especie de asistencia virtual por inteligencia artificial que no funcionaba ni atendía debidamente mis necesidades ante el problema». Al final, cortó por lo sano. «Eliminé la cuenta y denuncié lo sucedido ante la Policía Nacional». Creó una cuenta nueva, la verificó desde su número de teléfono, cerró todas las sesiones abiertas, las suyas y las que manejaban los estafadores a distancia.

Por fin, a las 18.44 horas, pudo mandar un nuevo mensaje (esta vez ya realmente suyo) para dar explicaciones a sus contactos: «Me han hackeado What'sApp. En principio ya he recuperado completamente mi cuenta, pero si recibes mensajes extraños o sospechosos de mi número no los respondas ni sigas instrucciones. Estaban pidiendo 300 euros a todos los contactos de mi agenda. Disculpa por cualquier inconveniente.»