Twitter hace limpieza de seguidores

Twitter ha sacado la escoba a pasear y ha hecho limpieza general en su plataforma. A partir de esta tarde, el número de seguidores de las cuentas de la red de microblogging descenderá. El motivo es que la plataforma no contará las cuentas congeladas con el «objetivo de hacer más real el número de seguidores», señala Twitter.

Este es un nuevo paso para ser «más transparente» y «es un ejercicio global por lo que se actualizará la cifra de seguidores de todos los usuarios del mundo», explica la compañía a Innova+.

La mayoría de los usuarios verá una reducción de 4 seguidores o menos, «pero otros con mayor número de seguidores quizá experimenten un descenso más significativo», señalan. Un cambio centrado en las «cuentas congeladas» y «que no tienen nada que ver con spam y bots», recalcan a Innova+.

En mayo de 2018, Twitter identificó más de 9,9 millones de cuentas spam o potencialmente automatizadas por semana. Un incremento significativo desde los 6,4 millones en diciembre de 2017 y los 3,2 millones en septiembre del mismo año.

Sin embargo esta actuación está centrada en las cuentas congeladas. Usuarios que no han cumplido con varios puntos de la normativa de Twitter. « Si detectamos cambios significativos en el comportamiento de una cuenta podemos congelarla y contactar con el propietario para confirmar si aún tiene control sobre la misma. Esos cambios de comportamiento pueden incluir tuitear un gran volumen de respuestas o menciones no solicitadas, tuitear links engañosos, o si un gran número de cuentas bloquean una cuenta después de que las haya mencionado».

El primer paso, según fuentes consultadas por Innova+, es la recepción de un correo electrónico para confirmar la identidad del usuario y restablecer su contraseña. «Si se confirma la identidad, la cuenta de descongelará», señalan.

Hasta la fecha, cuando Twitter congelaba una cuenta, no la eliminaba. «Queremos recalcar que esto no es censura», recalcan a Innova+. « Sabemos que este ajuste puede llegar a resultar sorprendente para algunos, pero estamos convencidos de que la precisión y la transparencia son fundamentales a la hora de hacer de Twitter un lugar seguro y fiable para la conversación pública», añaden.

Según explica Twitter, la eliminación de cuentas congeladas de las cifras de seguidores no tienen ningún impacto en los Usuarios Mensuales Activos ni en los Usuarios Diarios activos ya que las cuentas que se encuentran en este status de «congelación» que no hayan reseteado su contraseña en más de un mes no se contabilizan en los usuarios Activos Diarios o Mensuales.